Президент "Эксмо-АСТ" прогнозирует подорожание книг на 10-12% в 2025 году

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В 2025 году цены на книги повысятся на 10-12% из-за дорогой бумаги и роста стоимости типографских услуг, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

По его словам, в компании не могут сдерживать дальнейший рост цен, несмотря на то, что это снизит объем продаж, пишет Смотрим.

"Тот запас прочности, который у нас был, он исчерпан. И мы думаем, что уровень цен несколько повысится в этом году. Приблизительно на 10-12%, что выше ожидаемой инфляции, но, к сожалению, и типографские услуги, и стоимость бумаги за последнее время значительно выросли . Поэтому, к сожалению, надо готовиться к тому, что определенное снижение продаж в экземплярах будет, но в денежном выражении мы рассчитываем на рост рынка около 7-8%", — заявил Новиков.

Он надеется, что издательская группа найдет интересные и востребованные проекты, которые частично компенсируют снижение продаж из-за роста цен.

Объем продаж в 2024 году стал рекордным для книжной индустрии, отметил Новиков. Объем рынка коммерческого книгоиздания, не считая учебной литературы, составил порядка 110 миллиардов рублей.