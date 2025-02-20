Я нашел ошибку
Главные новости:
В Безенчукском районе тушили пожар на площади 50 кв. метров
В Безенчукском районе тушили пожар на площади 50 кв. метров
АвтоВАЗ ответил на жалобы таксистов на завышение цен
АвтоВАЗ ответил на жалобы таксистов на завышение цен
Более 100 миллиардов рублей составил суммарный доход самозанятых в Самарской области
Более 100 миллиардов рублей составил суммарный доход самозанятых в Самарской области
В Большечерниговском районе во время движения загорелся большегру
В Большечерниговском районе во время движения загорелся большегруз
В Самарском политехе разработали универсальный комплекс для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов
В Самарском политехе разработали универсальный комплекс для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов
Проезд по трассе «Обход Тольятти» подорожает
Проезд по трассе «Обход Тольятти» подорожает
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
в Самарской области объявили режим «черного неба»
В Самарской области объявили режим «черного неба»
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.43
-0.91
EUR 94.08
-1.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудник ГАИ СО провел профилактическую беседу с воспитанниками детского сада
СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Президент "Эксмо-АСТ" прогнозирует подорожание книг на 10-12% в 2025 году

20 февраля 2025 10:15
110
Президент "Эксмо-АСТ" прогнозирует подорожание книг на 10-12% в 2025 году

В 2025 году цены на книги повысятся на 10-12% из-за дорогой бумаги и роста стоимости типографских услуг, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

По его словам, в компании не могут сдерживать дальнейший рост цен, несмотря на то, что это снизит объем продаж, пишет Смотрим.

"Тот запас прочности, который у нас был, он исчерпан. И мы думаем, что уровень цен несколько повысится в этом году. Приблизительно на 10-12%, что выше ожидаемой инфляции, но, к сожалению, и типографские услуги, и стоимость бумаги за последнее время значительно выросли . Поэтому, к сожалению, надо готовиться к тому, что определенное снижение продаж в экземплярах будет, но в денежном выражении мы рассчитываем на рост рынка около 7-8%", — заявил Новиков.

Он надеется, что издательская группа найдет интересные и востребованные проекты, которые частично компенсируют снижение продаж из-за роста цен.

Объем продаж в 2024 году стал рекордным для книжной индустрии, отметил Новиков. Объем рынка коммерческого книгоиздания, не считая учебной литературы, составил порядка 110 миллиардов рублей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
20 февраля 2025  10:37
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
81
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
20 февраля 2025  09:50
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
102
Глава ЛДПР отметил, что руководство Самарской области ведет активную работа по улучшению ключевых отраслей экономики региона. 
19 февраля 2025  21:34
Вячеслав Федорищев обсудил с председателем ЛДПР сотрудничество по вопросам развития Самарской области
374
Группа «Россети» сохранит на высоком уровне инвестиции в Самарской области. В ближайшее время будет завершен ряд крупных проектов в Самаре и Тольятти.
19 февраля 2025  17:35
Вячеслав Федорищев и гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин обсудили развитие электросетей в регионе
446
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление.
19 февраля 2025  13:49
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление
476
Весь список