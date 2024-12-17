Пресечена попытка доставки сотовых телефонов и сим-карт на территорию изолятора №1

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В следственный изолятор №1 не попали средства связи. Сотрудники оперативного отдела учреждения пресекли попытку доставки сотовых телефонов и сим-карт на территорию учреждения.

В ходе досмотра передачи, которая содержала медикаменты, было обнаружено два сотовых телефона и четыре сим-карты, спрятанные ухищренным способом внутри упаковки с противовоспалительным гелем. Все предметы были тщательно скрыты, но благодаря внимательности сотрудников они были выявлены и изъяты. Происшествие зафиксировано на переносной видеорегистратор.

По данному факту проводится проверка.

Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой ответственность по статье 19.12 КоАП РФ. За повторную передачу любым способом лицу, содержащемуся в учреждении УИС, средств мобильной связи, грозит уголовная ответственность – статья 321.1 УК РФ, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области