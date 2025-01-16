Представлен первый российский летающий автомобиль ИФ-9

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Московское конструкторское бюро «Филатов» представило летающий автомобиль ИФ-9, передает iphones.ru со ссылкой на Auto.ru.

Это гибрид авто и квадрокоптера. Двигатели с воздушными винтами в транспорте размещены на складных поворотных лучах в углах кузова. Работает новинка от электричества, но также возможен и водород.

В планах бюро создать кабину, которую можно будет отстегнуть вместе с парашютом в случае экстренной ситуации. Сам салон рассчитан на двух человек: водителя и пассажира. Данные о поездке будут транслироваться на изогнутом экране приборной панели. Руль выполнен в виде авиаштурвала.

Кроме того, планируется добавить систему автономного управления на базе LiDAR.

В скором времени «Филатов» планирует провести летные испытания прототипа в масштабе 1:5, а наземные уже окончены. Для завершения проекта потребуются сторонние инвестиции.

Фото: дизайн-конструкторского бюро «Филатов»/