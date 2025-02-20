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Представителям самарских предприятий и организаций разъяснили требования природоохранного законодательства

20 февраля 2025 13:26
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Представителям самарских предприятий и организаций разъяснили требования природоохранного законодательства

В среду, 19 февраля, в Департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Самарской области прошла рабочая встреча по актуализации требований природоохранного законодательства. На встречу были приглашены юридические лица и индивидуальные предприниматели – представители предприятий и организаций, оказывающих воздействие на окружающую среду. 

«Требования природоохранного законодательства постоянно актуализируются, и мы своевременно доводим их до заинтересованных сторон. Главная цель всех проводимых мероприятий - минимизация негативного воздействия на окружающую среду», – рассказала руководитель управления нормирования и государственной экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Самарской области Вера Саксонова.  

Важную роль в государственном экологическом контроле играет и качественные отчеты предприятий и организаций. На конкретных примерах разобрали возможные ошибки и недочеты. 

«Незнание не освобождает от ответственности. Поэтому приглашенные проявляют большой интерес к новшествам в законодательстве, – отметил руководитель городского управления охраны окружающей среды Дмитрий Хаистов. – Рассказали о снятии запрета на составление протоколов об  правонарушениях за невнесение экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду. Также рассмотрели вопросы о возбуждении дел об административных правонарушениях по ряду статей КоАП РФ без проведения надзорных мероприятий, если есть достаточно данных о наличии такого нарушения».   

Отметим, что производственный цикл в нефтехимии, нефтепереработке, машиностроении, металлургии, энергетике, строительной, дорожной и других отраслях не позволяет полностью избежать отрицательного воздействия на окружающую среду. Поэтому участникам рабочей встречи напомнили, что приоритетными направлениями являются наращивание инвестирования средств в природоохранные мероприятия и внедрение экологически чистых технологий.

В случае выявления нарушений для принятия мер реагирования жители Самары могут обращаться на «горячую линию» Департамента городского хозяйства и экологии – 8 (846) 266-56-17. При необходимости специалисты направят обращения в региональное министерство природных ресурсов и экологии, Роспотребнадзор по Самарской области и другие профильные ведомства.

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