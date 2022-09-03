Представители РОСО "СВД и ПСН" провели День знаний вместе с учениками школы-интерната №9 в Самаре

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В ГБООУ "Санаторная школа-интернат №9 г. о. Самара" состоялось торжественное мероприятие с участием председателя региональной общестаенной самарской организации (РОСО "СВД и ПСН") Андреем Карповым и его помощником Егоровым М. В.

"Пускай День знаний станет новой ступенью в жизни каждого ученика! У кого-то она первая, у кого-то — нет, но самое главное — это начать обучение с хорошим настроением и двигаться только вверх! Пускай этот учебный год принесет много новых знаний, интересных открытий и всяческих достижений! Желаю, чтобы вы, ребята, учились только на отлично и всегда были гордостью своих родителей!", - пожелел ребятам Андрей Карпов.

Фото: РОСО "СВД и ПСН"