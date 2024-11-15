Представители Самарской области приняли участие в заседании III Съезда Движения Первых в Москве

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III Съезд Движения Первых состоялся 14 ноября в Москве. В нем приняли участие председатель правления Движения Первых Артур Орлов, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, 176 школьников и студентов из всех субъектов Федерации и председатели 89 региональных отделений Движения – всего 278 делегатов.

Заседание III Съезда, на повестку которого вынесли важные для Первых вопросы, прошел в дистанционном формате в официальной группе Движения в VK и собрал более одного миллиона просмотров. От нашего региона к ВКС подключились заместитель председателя регионального Совета Первых Самарской области Елизавета Овчинникова из Новокуйбышевска и координатор региональной команды «Большой перемены» Самарской области Арина Бударова из Самары. Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк приняла участие в заседании очно.

Съезд – высший руководящий орган Движения Первых. В нем принимают участие активисты разных возрастов, которые вместе со взрослыми решают актуальные вопросы организации, определяют будущие направления работы.

В своем выступлении Сергей Новиков отметил, что Съезд — это всегда особое событие, потому что здесь принимаются решения, влияющие на миллионы человек. Кроме того, он подвел итоги работы за 2024 год по нескольким проектам, которые реализуются Движением Первых.

«Волонтерский проект «БлагоТвори» объединил более миллиона ребят, было создано 16 тысяч волонтерских отрядов, которые совершили более 300 тысяч добрых дел. Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» охватила более 800 тысяч участников, а наставниками стали 80 тысяч педагогов. Более 15 тысяч памятных мест взяли под шефство участники проекта «Хранители истории». Более 5 тысяч театральных постановок сыграли участники проекта «Школьная классика». Это большие проекты и процессы, которые идут в рамках Движения Первых. Сегодня вам предстоит обсудить важные темы и инициативы, такие, как конкурс «Большая Перемена» и армейское движение «Юнармия». По ним нужно будет принять решение об интеграции в Движение Первых. Принципиально важно, что мы все вместе идем вперед. Движение Первых уже добилось многого. Следующий важный шаг – это участие в реализации национального проекта «Молодежь и дети», который запускается со следующего года по решению Президента России. Это огромная и очень интересная задача. Желаю успехов в работе Съезда!», - подчеркнул Сергей Новиков.

Председатель правления Движения Первых Артур Орлов отметил важность вклада каждого участника и наставника в создание будущего Движения и страны.

«Нас уже более 8,5 миллионов. Движение Первых объединяет школьников и студентов, педагогов, наставников и родителей. Вместе мы развиваем единое воспитательное пространство, чтобы каждый ребенок, даже в самом удаленном уголке нашей страны, имел равные возможности для развития. При этом все, что мы делаем – мы делаем вместе. Как и сегодня, на Заседании III Съезда Движения Первых, мы создаем и реализуем инициативы, которые воспитывают любовь к Родине, уважение к труду, стремление бескорыстно помогать людям, быть настоящим гражданином России. В следующем году в России стартует национальный проект «Молодёжь и дети». Движение Первых станет самым активным участником его реализации. Я убежден – стремление каждого из нас сделать свой вклад в развитие страны, поможет реализовать наши самые смелые мечты», - подчеркнул он.

Специально для Съезда была разработана система голосования, при которой каждый из делегатов мог проголосовать «за», «против» или «воздержаться» от ответа. Именно так ребята могли отдать свой голос по главным вопросам и стать частью важного решения для будущего организации. Кроме того, на протяжении заседания работал сурдопереводчик, который на языке жестов синхронно транслировал все выступления спикеров.

Первым вопросом на повестке заседания III Съезда стала реорганизации Движения Первых в связи с присоединением Автономной некоммерческой организации «Большая Перемена». Об этом рассказали наставник финалистов пятого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» Андрей Щеглов и победитель конкурса в 2021 и 2022 годах, участник Движения Первых, участница Съезда от Волгоградской области Галина Машенцева.

По итогам голосования 234 делегата Съезда поддержали эту идею. «Большая перемена» является флагманским проектом Движения Первых, а теперь станет его неотъемлемой частью.

«На съезде Движения Первых, который собрал ребят и наставников со всех уголков нашей страны, мы обсудили множество значимых вопросов, касающихся развития организации в следующем году. Одним из ключевых решений стало полное интегрирование конкурса «Большая Перемена» в структуру Движения Первых. Это решение подчеркивает нашу приверженность концепции, что важные решения принимаются именно детьми. Мы создаем пространство, где каждый участник может не только предлагать идеи, но и активно участвовать в их реализации вместе с единомышленниками. Мы вместе пишем историю Движения Первых в нашей стране и создаем будущее, наполненное вдохновением и возможностями для всех!», - сказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Вторым вопросом, который был вынесен на голосование делегатов, стало обсуждение изменений и утверждение Устава Движения Первых в новой редакции. Было предложено закрепить в уставе возможность объединения усилий с другими организациями, например, такими, как движение «Юнармия» для создания новых проектов и еще более успешной совместной реализации существующих. Эта инициатива была поддержана 248 делегатами Съезда.

Также у делегатов Съезда была возможность задать свой вопрос в чате голосования, который бы обсудили в прямом эфире. Делегат Съезда от Камчатского Края Анастасия Лисюченко рассказала о создании ежегодной традиции давать старт голосования среди участников Движения Первых по выбору тематики следующего года в Движении. Ребята из Федерального Совета Первых мы провели небольшое исследование – опрос мнений, который показал, что Первым из разных уголков страны наиболее важна и интересна тема единства, дружбы, взаимопомощи.

Председатель правления Движения Первых Артур Орлов поддержал эту идею и отметил, что готов встретиться с ребятами на IV очном заседании Федерального Совета Первых, которое пройдет с 27 ноября по 1 декабря. На нем участники обсудят данную концепцию, выступят со своими инициативами по внедрению тематики в разные проекты и проработают план деятельности на 2025 год.

«III Съезд Движения Первых стал знаковым событием для меня. Во время голосования немного переживала, потому что чувствовала ответственность своего выбора. Вместе с сотнями таких же Первых со всей России мы пишем историю Движения, нашу историю. Очень гордо быть соавтором такого важного события! Эти моменты, когда обсуждаются важные инициативы и принимаются решения, действительно заряжают энергией. Я уверена, что вместе мы способны решать большие задачи, и наш вклад имеет значение», - сказала заместитель председателя регионального Совета Первых Самарской области Елизавета Овчинникова.

I Съезд Движения Первых прошел с 18 по 20 декабря 2022 года и его итогом стал выбор названия «Движение Первых», определение миссии и ценностей Движения, а также направления его работы, структуры и системы управления. II Съезд Движения Первых состоялся с 30 января по 1 февраля 2024 года. В результате был собран Федеральный Совет Первых и внесены изменения в Устав: повышение возрастного порога участников до 25 лет, приняты традиции и символы Движения Первых.

Фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области