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Представители Самарской области поделятся уникальным опытом двух туристических проектов

8 декабря 2021 12:54
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Представители Самарской области поделятся уникальным опытом двух туристических проектов

В четверг, 9 декабря, в Москве на площадке пресс-центра Общественной палаты Российской Федерации (очно и на платформе ZOOM) состоится онлайн-совещание членов Общественной палаты Российской Федерации с региональными общественными палатами на тему «Региональные проекты по сохранению духовных ценностей и вовлечению объектов культурного наследия в туристический оборот». Модератором мероприятия выступит член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Павел Покровский.

Проведение подобного совещания – своевременная инициатива. Напомним, 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Напомним, эту тематику поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. При формировании повестки Года народного искусства и нематериального культурного наследия был сделан акцент на том, что выбранная тематика предполагает изучение культуры и наследия народов России с непременным учетом особенностей всех регионов огромной страны.

В ходе обсуждения запланировано рассмотрение разносторонних вопросов: развитие культурно-познавательного туризма с учетом исторического, национального и культурного наследия регионов; участие художественных, культурных, профессиональных объединений и иных структур гражданского общества в реализации регионального этапа национальных проектов; возможности и механизмы участия институтов гражданского общества в реализации национального проекта «Культура». Федеральные и региональные меры поддержки и продвижения проектов.

Представители Самарской области также примут участие в обсуждении и поделятся уникальным опытом двух проектов – «Парк дружбы народов» и проект от общественного движения «Неси добро» – по вовлечению культурно-духовного наследия в региональные туристические программы.

«В Самарской области есть все слагаемые для того, чтобы быть на лидирующих позициях в вопросах сохранения культурного наследия. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, как председатель комиссии Госсовета по направлению «Культура» всегда держит руку на пульсе и наш регион, без преувеличения, находится в авангарде вопросов культуры. Областная Общественная палата, являясь неким мостиком между обществом и правительственными структурами, также содействует реализации самых разных проектов, которые помогают капитализировать творческий потенциал наших жителей в реально действующий бизнес. Поэтому уверен, примеры Самарской области, которые будут представлены на обсуждении, вызовут интерес у коллег. Считаю, что каждый участник мероприятия почерпнет для себя новые идеи, увидит возможности для участия институтов гражданского общества в реализации национальных проектов», – отметил Павел Покровский.

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