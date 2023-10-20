Председатель диаспоры таджиков принес свои извинения за подростков - участников конфликта в Самаре

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Председатель общественной организации "Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области" Сунатуло Назриев прокомментировал конфликт, который произошел в областной столице между мигрантами и местными жителями, и принес свои извинения. В потасовках участвовали в том числе несовершеннолетние подростки, сообщает СОВА.

Сунатуло Назриев заявил:

- Категорически осуждаем любые конфликтные ситуации с участием наших соотечественников, особенно когда конфликт решается с позиции физической силы.

Он заверил, что с таджиками, приезжающими в регион на работу, учебу или в гости, проходят беседы, "в первую очередь, о необходимости соблюдать российские законы, нормы и правила общественного порядка, уважать чужое мнение, не допускать самим и не провоцировать других граждан на конфликты".



- В ряде случаев, как это произошло сейчас, молодежь действует импульсивно, вспыльчивость затмевает здравый смысл и приводит к поступкам, которые имеют серьезные последствия, - отметил Назриев. - Это недопустимо и не соответствует никаким нормам и правилам поведения, не соответствует нашим традициям и нашей культуре в целом. Мы воспитываем уважение к людям, к землякам, к жителям Самарской области, на территории которой мы живем и работаем.



Он принес от всей диаспоры извинения "пострадавшим, всем жителям Самарской области и главе региона".



Назриев добавил, что организация готова оказывать помощь правоохранительным органам в профилактике и недопущении подобных случаев.

- Зачинщиков и участников этого события определит закон, и виновные, безусловно, должны понести справедливое наказание. Чтобы и участники, и все другие понимали, что такие поступки не останутся безнаказанными, - подчеркнул руководитель автономии.

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