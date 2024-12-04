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Предложение съемного жилья в Самаре выросло на 12,1%

4 декабря 2024 10:06
139
предложение съемного жилья в Самаре выросло на 12,1%

Предложение съемного жилья в Самаре постепенно восполняется и восстанавливается после “горячего” сезона. В ноябре экспозиция увеличилась на 12,3%. Месячный рост экспозиции обусловлен в том числе переходом на рынок долгосрочной аренды нераспроданной вторичной недвижимости. При этом за месяц медианная стоимость съемных квартир в Самаре изменилась незначительно, а за год выросла на 27,6%, достигнув отметки 33 000 рублей.

По данным сервиса Яндекс Аренда, в крупнейших городах России восполняется предложение съемного жилья: средние показатели экспозиции съемных квартир в городах-миллионниках выросла на 15,3% за месяц. Больше всего число сдаваемых лотов в ноябре увеличилось в Ростове-на-Дону (+37,7%), Воронеже (+31,7%), Челябинске (+27,4%), Красноярске (+26,2%) и Краснодаре (+25,5%). В Москве предложение выросло на 19,3%, в Санкт-Петербурге – на 10,8%.

Рост предложения обусловлен не только переходом “вчерашних” новостроек – инвестиционных квартир, купленных специально под сдачу, – в сегмент съемного жилья, или корректировкой спроса в сравнении с пиковыми августом и сентябрем, но и за счет “перетока” на рынок долгосрочной аренды нераспроданных лотов со вторичного рынка. Такая стратегия сегодня популярна среди собственников недвижимости и сохранится и в 2025 г. Пока срок экспозиции “вторички” остается достаточно продолжительным: в городах-миллионниках в январе-октябре он вырос на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В среднем в мегаполисах объявление о продаже жилья находится в экспозиции 74 дня. В январе-октябре 2023 г. этот показатель составлял 55 дней. Те, кто не готов ждать такой срок или делать значительный дисконт, чтобы ускорить продажу, начинают сдавать квартиры, чтобы обеспечить себе стабильный доход”, – комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.

Однако даже несмотря на увеличение экспозиции, в большинстве городов-миллионников отмечается дефицит съемного жилья отдельных типов комнатности, так как спрос на аренду до сих пор значительно превышает предложение. Особенно быстро из экспозиции выходят наиболее дешевые лоты, а квартиры со ставками, значительно превышающие медианные показатели по локации, остаются в реализации дольше, влияя на стоимость аренды в городе в целом. Это приводит к продолжающемуся годовому росту цен на фоне лишь незначительного сезонного снижения, а в некоторых крупных городах России даже увеличения цен на съемное жилье ставок в течение месяца.

В ноябре относительно октября 2024 г. ставки съемного жилья в крупнейших городах России практически не изменились. Медианная полная цена в городах-миллионниках с учетом всех типов комнатности составила чуть более 38 000 рублей, что лишь на 3% ниже показателя октября. При этом в абсолютно эквиваленте сокращение медианной ставки составило около 1 тысячи рублей.

Несмотря на незначительное сезонное снижение ставок за месяц во всех крупнейших городах России отмечается годовой рост медианных цен. Стоимость долгосрочной аренды по всем типам квартир в миллионниках выросла на 21,8% относительно ноября 2023 г. При этом больше всего за год подорожали съемные квартиры в Уфе (+43,1% за год до 26 000 рублей), Нижнем Новгороде (+33,3% за год до 40 000 рублей), Ростове-на-Дону (+32,4% за год до 35 000 рублей), Казани (+31,7% до 49 000 рублей) и Санкт-Петербурге (+31,2% до 49 000 рублей).

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