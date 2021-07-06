Праздник «День степи. Толстовские скачки» отменяется из-за сложной эпидемиологической обстановки

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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией праздник «День степи. Толстовские скачки», запланированный на 10 июля, отменяется.

«В связи с введением дополнительных ковидных ограничений в Самарской области, проведение праздника «День степи» 10 июля 2021 года в муниципальном районе Алексеевский отменяется», – обращаются организаторы к гостям праздника на своей официальной странице в соцсетях.

Уникальный самобытный праздник «День степи. Толстовские скачки» в этом году должен был претерпеть ряд инноваций и представить жителям и гостям Самарской области обширную программу, включающую конноспортивные соревнования, межмуниципальный фестиваль тюркских народностей «Степное ожерелье», выступления самодеятельных творческих коллективов области, выставку-ярмарку изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел, концертную программу с участием московских коллективов. Впервые мероприятие должно было пройти под эгидой Федерации конного спорта России.

Однако сложная эпидемиологическая ситуация серьезно скорректировала планы относительно проведения мероприятия. Очередной рост заболеваемости COVID-19 не только в Самарском регионе, но и в целом по стране, продиктовал необходимость отмены массовых зрелищных мероприятий, чтобы минимизировать угрозу жизни и здоровью граждан.

Фото: pixabay