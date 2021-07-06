Праздник «День степи. Толстовские скачки» отменяется из-за сложной эпидемиологической обстановки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ее использование повысит контроль за качеством отпускаемой тепловой и электрической энергии.
«Т Плюс»: в СО введена в эксплуатацию автоматизированная система оперативного контроля и учета энергоресурсов
Дмитрий Азаров оценил совместную работу с парламентариями.
6 июля в Самаре состоялось последнее заседание губернской думы шестого созыва
Целевое обучение по программам специалитета организуется для территорий, где обеспеченность населения врачами ниже, чем в среднем по Самарской области.
В Самарской области увеличено количество целевых мест в медвузах для подготовки молодых врачей
В текущем году перед региональным агропромышленным комплексом поставлена задача ввести в оборот 16 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения.
В регионе ведут активную работу по вводу в оборот неиспользуемой пашни
Приоритетом для энергетиков является безопасность клиентов. Поэтому «ЭнергосбыТ Плюс» развивает дистанционные сервисы.
«ЭнергосбыТ Плюс» отмечает 10-летие со дня основания компании
В нем приняло участие более восьмидесяти региональных юнармейских организаций страны.
Прошел Всероссийский слет военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
В Самаре художник Вредитель Ли превратил крышу цирка в поле для дартса с людьми
VSFI - это соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности.
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.27
-0.08
EUR 87
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
В Самаре открылась фотовыставка ОНФ «Завораживающая Антарктида» 
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Праздник «День степи. Толстовские скачки» отменяется из-за сложной эпидемиологической обстановки

6 июля 2021 15:33
129
Очередной рост заболеваемости COVID-19 не только в Самарском регионе, но и в целом по стране, продиктовал необходимость отмены массовых зрелищных мероприятий.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией праздник «День степи. Толстовские скачки», запланированный на 10 июля, отменяется.

«В связи с введением дополнительных ковидных ограничений в Самарской области, проведение праздника «День степи» 10 июля 2021 года в муниципальном районе Алексеевский отменяется», – обращаются организаторы к гостям праздника на своей официальной странице в соцсетях.

Уникальный самобытный праздник «День степи. Толстовские скачки» в этом году должен был претерпеть ряд инноваций и представить жителям и гостям Самарской области обширную программу, включающую конноспортивные соревнования, межмуниципальный фестиваль тюркских народностей «Степное ожерелье», выступления самодеятельных творческих коллективов области, выставку-ярмарку изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел, концертную программу с участием московских коллективов. Впервые мероприятие должно было пройти под эгидой Федерации конного спорта России.

Однако сложная эпидемиологическая ситуация серьезно скорректировала планы относительно проведения мероприятия. Очередной рост заболеваемости COVID-19 не только в Самарском регионе, но и в целом по стране, продиктовал необходимость отмены массовых зрелищных мероприятий, чтобы минимизировать угрозу жизни и здоровью граждан.

 

Фото:   pixabay

 

Теги: отменяются Толстовские скачки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Красивое мероприятие с культурно-историческими корнями. Праздник пройдет у подножия горы Шишка.
28 июня 2021, 14:20
В поселке Гавриловский Самарской области состоится праздник «День степи. Толстовские скачки»
Красивое мероприятие с культурно-историческими корнями. Праздник пройдет у подножия горы Шишка. Общество
790
В Самарской области пройдут Толстовские скачки
25 июня 2021, 10:38
В Самарской области пройдут Толстовские скачки
В 170-летний юбилей Самарской губернии праздник впервые пройдет под эгидой Федерации конного спорта России.
Спорт
651
У подножья горы Шишка пройдет яркое, зрелище – праздник «День степи» и «Толстовские скачки»   
15 июня 2021, 17:59
«Толстовские скачки» впервые пройдут под эгидой Федерации конного спорта России и станут международными
«Толстовские скачки» впервые пройдут под эгидой Федерации конного спорта России и станут международными. Общество
653
В центре внимания
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
6 июля 2021  13:55
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
208
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
6 июля 2021  13:31
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
167
В Самаре Алексей Рясков признался в убийстве вдовы банкира Пузикова
6 июля 2021  13:20
В Самаре Алексей Рясков признался в убийстве вдовы банкира Пузикова
245
В Самару поступили 22 новых троллейбуса «Адмирал»
6 июля 2021  12:24
В Самару поступили 22 новых троллейбуса «Адмирал»
296
В Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»
6 июля 2021  11:53
В Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»
222
Весь список