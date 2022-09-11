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Праздничный фейерверк в честь Дня города в Самаре можно будет увидеть в трех местах

11 сентября 2022 10:39
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Праздничный фейерверк в честь Дня города в Самаре можно будет увидеть в трех местах

Праздничный фейерверк в честь Дня города можно будет увидеть у ДК "Нефтяник", на площади Куйбышева и в парке 60-летия Октября.

По традиции во вторые выходные сентября в Самаре празднуют День города. В честь 436-летия областной столицы самарцев и гостей ждет насыщенная программа. 

11 сентября в 17.00 на площади Куйбышева состоится патриотический концерт «Мы вместе» и концерт тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». На сцену выйдут Виктория Дайнеко, группа «Корни», группа «Город 312», Сергей Войтенко, Ольга Кормухина, Александр Маршал и группа «Любэ». После концертной программы, завершение которой запланировано на 22.30-23.00, небо над Самарой озарит праздничный фейерверк.

В день города, 11 сентября, фейерверк также прогремит в Кировском и Куйбышевском районах. Праздничные программы, которые завершатся фейерверком, в парке 60-летия Октября стартуют в 18.00, у ДК "Нефтяник" - в 20.00. Начало фейерверка в 22.00. 

Скачать подробную карту мероприятий  - samadm.ru/media/news/39259/

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