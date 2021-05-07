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 Праздничные мероприятия ко Дню Победы, пройдут в СО при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм

7 мая 2021 15:31
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Программа праздничных мероприятий.

Главный праздник памяти – День Победы – традиционно самый почитаемый и любимый. В этом году постепенно смягчаются ограничительные меры, связанные с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, но тем не менее ситуация остается тревожной. Именно поэтому было принято решение, что традиционные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, состоятся, но при строгом соблюдении рекомендаций санитарных врачей. 

Основные праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Великой Победы, стартуют 8 мая. В этот день в 13:00 над столицей региона прозвучит легендарный голос Юрия Левитана. Городские автоматизированные системы централизованного оповещения повторят когда-то самые ожидаемые и сокровенные для советского народа слова: «Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена!»

Центральное событие – военный парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – пройдёт на площади Куйбышева в Самаре 9 мая в 10 часов утра. В параде примут участие личный состав 2-й гвардейской общевойсковой армии, соединений и воинских частей Центрального военного округа, организаций и учреждений силовых структур, представители Юнармии. Всего в составе парадных расчётов пройдёт более 2100 человек. В составе механизированной колонны пройдёт более 63 единиц вооружения и военной техники. В том числе впервые по площади Куйбышева пройдут зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Предусмотрена и воздушная часть военного парада. Зрителей на параде в этом году будут, заполняемость трибун по санитарным правилам составит 50%. К сожалению, главные герои Победы, ветераны, в этом году не смогут лично присутствовать на параде. Бережное отношение к здоровью – главный приоритет в непростых условиях пандемии. Чтобы наши ветераны почувствовали сопричастность к 76-му Параду Победы, будет организована прямая трансляция на телеканалах ГТРК «Самара», «Губерния», «Самара – ГИС», а также в пабликах «Самарская область» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Парад Победы будет проведен с учетом ограничений, связанных с реализацией санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. На каждом из пяти контрольно-пропускных пунктов будут работать сотрудники по охране безопасности, волонтеры и медицинские работники. Предусмотрены антисептики с дозаторами, обязательная термометрия при входе на площадь. Для обеспечения социальной дистанции между гражданами оборудованы буферные зоны. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора личный состав военнослужащих, силовых структур и военно-патриотических объединений, а также привлекаемый к обеспечению проведения мероприятий персонал, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

У тех, кто не сможет лично оценить масштаб парада, посвященного 76-летию Победы, есть возможность побывать на выставке современной военной техники. Экспозиция размещена на улице Чапаевской, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской, и будет работать 9 мая до 14.00.

Также с 9 утра на площади Куйбышева волонтёры Победы предложат всем неравнодушным присоединиться к масштабной всероссийской акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны «Красная гвоздика». Возле площади Куйбышева будут расположены локации, где можно будет приобрести значок «Красная гвоздика», сделав пожертвование в пользу ветеранов. 

Прекрасная традиция из прошлого – кинотеатр под открытым небом – найдет свое продолжение в День Победы в Самаре в амфитеатре на 4-й очереди набережной (у Ладьи) и в сквере Эльдара Рязанова. 

Муниципальными театрами на праздничные выходные дни подготовлены спектакли по военной тематике. Театр «Самарская площадь» представит спектакль «Красное вино Победы», молодежный театр «Мастерская» – премьерный спектакль «Молодая гвардия» по одноименному роману А. Фадеева и спектакль «Марьино поле». Спектакли «Дети войны» и «Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого покажут в театре «Витражи», а театр «Камерная сцена» приглашает на спектакль-концерт «Танцплощадка-1945» и «Возвращение» по знаменитому рассказу Андрея Платонова. 

В День Победы основные экспозиции Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В.Алабина и его филиалов станут бесплатными для посещений. В доме-музее М.В.Фрунзе посетители ознакомятся с выставкой, отражающей жизнь и деятельность революционера Михаила Фрунзе.  Дом-музей В.И.Ленина приглашает посетить 2 выставки: «Квартира семьи Ульяновых в Самаре.1890-1893 гг.», передающую атмосферу жизни и бытового уклада русской интеллигентной семьи последней четверти XIX века. А также выставку детских работ «Поехали», посвящённых 60-летию первого полёта человека в космос. Посетители Музея Модерна увидят архитектурно-историческую модель купеческой Самары на рубеже XIX-XX столетий. А в самом музее имени П.В.Алабина будет представлена экспозиция, которая отражает историю Самары и Самарской области, начиная с древности и заканчивая нашим временем.

В историческом парке «Россия – моя история» в праздничный день можно посетить интерактивную экспозицию, представляющую историю нашей страны с древнейших времен до наших дней. 

В 15.00 на площади Куйбышева, площади Славы г.Самары, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы стартует прямой эфир онлайн-шествия «Бессмертный полк». В этом году заявочная кампания и процесс модерации анкет были выстроены таким образом, чтобы все герои, заявленные от Самарской области, прошли единым строем в один день. Медиапространство трансляции онлайн-парада «Бессмертный полк» 2021 существенно расширено. Самая масштабная акция Памяти ровно в 15.00 начнется и в эфире телеканалов «Самара 24», «Губерния», «Самара – ГИС», «Тольятти 24», а также в пабликах «Самарская область» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». На федеральных ресурсах прямой эфир онлайн-шествия можно будет посмотреть на сайте, на площадке «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО.

Вечером 9 мая здание Правительства Самарской области трансформируется в «экран», на котором будет показан уникальный фильм о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Современные мультимедийные технологии посредством световых и звуковых эффектов погрузят зрителей в мир исторических событий. Начало трансляций визуального художественного проекта «Во имя справедливости!» – в 21:00, 21:30, 22:00.

Завершит день, посвященный празднованию 76-й годовщины Победы, артиллерийский салют и праздничный фейерверк над акваторией р.Волги (4-я очередь набережной). Артиллерийский салют будет произведен из 4-х 122-мм гаубиц Д-30, салютных зарядов из салютных установок 2А30. Начало в 22.00.

Во всех муниципальных образованиях Самарской области 76-летие Великой Победы также будет отмечено праздничными мероприятиями при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Праздничные мероприятия пройдут в парках, домах культуры, библиотеках, музеях и на других площадках. В программах – церемонии возложения цветов к Вечному огню, торжественные митинги (малыми группами), концерты, выставки, мастер-классы, авто- и велопробеги, а также воинские салюты и праздничные вечерние фейерверки.

В Тольятти, на площади Свободы, в этот день состоится старт традиционной 61-й легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы, а в с.Ширяево, с.Зольное – футбольные матчи памяти футболистов, разгромивших немецкую команду 9 августа 1942 года.

В Чапаевске, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, приняли решение о проведении парада в новом формате, который позволит обеспечить необходимый уровень защиты и одновременно даст возможность стать участником праздника практически каждому жителю города. Так, «трибунами» для просмотра станут улицы города, балконы и окна домов, расположенных на маршруте движения военной техники. Впервые военный парад, торжественный проход военной техники охватит все центральные улицы города.  

В Новокуйбышевске в течение дня городской ТЮЗ «Время тайн» покажет театрализованное представление «Эхо прошедшей войны» на разных площадках: около мемориального комплекса, посвященного 50-летию Победы, у озера «Сакулино», на площади Менделеева и в парке Дубки. В патриотической программе праздничного дня Безенчукского района также активно задействованы дети. Так, на Центральной площади п.г.т.Безенчук состоятся показательные выступления юнармейцев, а затем пройдет легкоатлетическая эстафета среди общеобразовательных учреждений. В селе Старая Бинарадка Красноармейского района начнет работу выставка портретов ветеранов «Память». А в с.Чекалино Сызранского района торжественно откроют обновлённый памятник землякам – жителям района, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. 

В вечерней программе Борского района – концерт ансамбля народных инструментов Волга-folk-band, а также песни военных лет в исполнении заслуженной артистки России Татьяны Овсиенко. Для жителей Безенчукского района выступят музыканты группы «Достояние Республики». В Отрадном концертную программу «Героям Победы посвящается» представят ученики и преподаватели Детской школы искусств, а продолжит вечер выступление народный духовой оркестр «Меридиан». Жители Пестравского района перед праздничным салютом закружатся в «Победном вальсе» под звуки духового оркестра на танцплощадке под открытым небом.

Соблюдайте масочный режим и не пренебрегайте социальной дистанцией! Проведение мероприятий в эти праздничные возможно при строгом соблюдении санитарных требований, утверждённых Роспотребнадзором!

 

Теги: День Победы мероприятия

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