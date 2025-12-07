Пожилой женщине-инвалиду в Кинельском районе помогли с регистрацией

Жительница Самарского региона поблагодарила сотрудников полиции за помощь в регистрации по месту жительства

В отделение по вопросам миграции МО МВД России «Клявлинский» Самарской области обратилась за помощью 79-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что она является инвалидом и по состоянию здоровья не может лично подать заявление на оформление регистрации по месту жительства.

Принимая во внимание данные обстоятельства, сотрудники подразделения по вопросам миграции выехали по указанному адресу, помогли женщине заполнить необходимые документы, а затем выдали ей паспорт с уже готовыми отметками о регистрации.

Полицейские обеспечили местную жительницу документом без необходимости покидать жилище. При этом процедура была проведена в полном соответствии с установленным порядком.

Начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Клявлинский» майор полиции Айгуль Тамашова подробно проинформировала женщину обо всех видах государственных услуг, а также рассказала пенсионерке и ее родственникам о плюсах подачи заявления через Интернет на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru/.

Местная жительница поблагодарила сотрудников полиции за оперативность и оказание помощи в решении ее вопроса.

