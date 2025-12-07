Я нашел ошибку
Главные новости:
В день показа в фойе театра пройдет выставка, посвященная спектаклю.  Видеопоказ вместе со зрителями будут смотреть артисты, занятые в спектакле.
В день 95-летия театра в СамАрте пройдет видеопоказ спектакля «Мамаша Кураж»
Сотрудники уже четвертый год подряд демонстрируют стабильно высокие результаты. Участие в соревнованиях приняли 16 команд.
Команда минздрава СО заняла I место в соревнованиях по настольному теннису в областной спартакиаде
В Кении в Найроби с 3 по 6 декабря прошел молодежный чемпионат мира по тхэквондо среди спортсменов до 21 года.
Алиса Ангелова из Самарской области выиграла молодежный чемпионат мира по тхэквондо
Самому старшему лауреату премии «Мир равных возможностей» в этом году исполнилось 87 лет, самому младшему – 18.
В Самаре вручили премии главы Самары «Мир равных возможностей»
В Самаре 8 декабря температура воздуха ночью до -1°С, днем до +1°С, к вечеру понижение до -7°С. Местами гололедица.
8 декабря в регионе осадки в виде снега и мороси, гололед, днем до+1°С
В Самаре первые искусственные мини-футбольные поля, каждое площадью 280 квадратных метров, оборудованы в детских садах №№375, 173, 377, 8, 36, 42, 62, 174, 193 и 357.
Образовательный семинар для педагогов детских садов провел РФС в Самаре
В России установлен рекорд стоимости красной икры
В России установлен рекорд стоимости красной икры
Пожилой женщине-инвалиду в Кинельском районе помогли с регистрацией
Пожилой женщине-инвалиду в Кинельском районе помогли с регистрацией
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
-0.88
EUR 88.7
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пожилой женщине-инвалиду в Кинельском районе помогли с регистрацией

174
Пожилой женщине-инвалиду в Кинельском районе помогли с регистрацией

Жительница Самарского региона поблагодарила сотрудников полиции за помощь в регистрации по месту жительства
В отделение по вопросам миграции МО МВД России «Клявлинский» Самарской области обратилась за помощью 79-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что она является инвалидом и по состоянию здоровья не может лично подать заявление на оформление регистрации по месту жительства.
Принимая во внимание данные обстоятельства, сотрудники подразделения по вопросам миграции выехали по указанному адресу, помогли женщине заполнить необходимые документы, а затем выдали ей паспорт с уже готовыми отметками о регистрации.
Полицейские обеспечили местную жительницу документом без необходимости покидать жилище. При этом процедура была проведена в полном соответствии с установленным порядком.
Начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Клявлинский» майор полиции Айгуль Тамашова подробно проинформировала женщину обо всех видах государственных услуг, а также рассказала пенсионерке и ее родственникам о плюсах подачи заявления через Интернет на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru/.
Местная жительница поблагодарила сотрудников полиции за оперативность и оказание помощи в решении ее вопроса.
 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
В Самаре появились новые автобусы
236
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
1445
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
6 декабря 2025  13:15
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
1178
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
5 декабря 2025  19:19
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
1373
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
1353
Весь список