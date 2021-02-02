Пожарная обстановка в Самаре на особом контроле

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В последнее время в Самарской области наблюдается повышение температуры воздуха, но необходимость напомнить гражданам о безопасном использовании элементов отопления в своем жилище остается еще актуальной.

Ежедневно в Самарской области инспекторы госпожнадзора проводят профилактические мероприятия в жилом секторе. Сегодня в мероприятии приняли участие представители Самарского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

В ходе рейдов осуществляется разъяснительная работа с населением по соблюдению правил пожарной безопасности в быту. Основная цель рейдов – предупреждение возгораний и снижение их количества по причине невнимательного отношения к собственной безопасности, в частности –несоблюдения правил пользования бытовыми электронагревательными приборами и печным отоплением.

Основная доля пожаров и погибших на них людей приходится на жилой сектор. Основными причинами возгораний являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Одной из сезонных превентивных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности, является профилактическая операция "Отопление", направленная на снижение числа пожаров и гибели на них людей.

На очередном рейде, проходившем в частном секторе Советского района, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Самара напомнили жителям индивидуальных жилых домов элементарные меры пожарной безопасности.

С начала отопительного сезона на территории округа Самара произошло 934 пожара, погибло 25 человек, пострадало 35 из них 3 детей. Причины данных пожаров распространенные – неосторожное обращение с огнем.

Подобные профилактические беседы с населением проводятся регулярно, а с наступлением холодов работа в этом направлении ведётся в усиленном режиме. Ежедневно сотни жителей нашей области получают советы и рекомендации от сотрудников МЧС по безопасности. Однако, их важно не только знать, но и неукоснительно соблюдать, только тогда можно защитить себя и своих близких от беды.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «01» или «101», телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8(846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС