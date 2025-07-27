Пожарная безопасность на «иВолге»: лесная охрана дежурит круглосуточно

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На горе у фестивальной поляны расположился штаб лесной охраны. Отсюда лучше и обзор, и возможность оперативно принять меры в случае чрезвычайных ситуаций.

Лесная охрана дежурит круглосуточно, специалисты патрулируют территорию каждые 2 часа, беседуют с участниками форума. В помощь лесникам – 4 единицы техники. Рядом расположена наша центральная лесопожарная станция, откуда при необходимости прибудет подкрепление.

Форум, собравший на Мастрюковских озерах больше тысячи молодых людей со всей России, продлится до 29 июля.

Фото: минприроды СО