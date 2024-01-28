Пожар в Театре сатиры в Москве потушили

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Пожарные ликвидировали возгорание в Театре сатиры в Москве, сообщило МЧС в телеграм-канале, передает РБК.



По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 10:58 мск. Информация о том, что пожар потушили, появилась спустя более чем три часа, в 14:04 мск.



В МЧС уточняли, что огонь во время пожара распространился по деревянным конструкциям купола театра — изначально площадь пожара составляла 200 кв. м, позже она увеличилась до 250 кв. м. Спасатели эвакуировали 50 человек из театра, в тушении принимали участие 21 единица техники и 76 человек.



