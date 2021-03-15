Появляются новые доказательства того, что в пандемию у некоторох пациентов поражается мозг

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Появляются новые доказательства того, что в пандемию под угрозой поражения оказывается не только сердце или легкие человека, но и его мозг.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, в Тольятти, например, расклеивают на столбах листовки с изображением Билла Гейтса в нацистской форме. Авторы листовок полагают, что основатель корпорации Microsoft с помощью вакцины хочет чипировать людей. Мол, вместе с лечебным препаратом в организм попадают и невидимые «наниты», которые можно активизировать в любом месте, где есть «вай-фай».

Зачем?

Естественно, чтобы управлять этим человеком. Ну, что тут скажешь…

Я пока не могу понять, зачем миллиардеру из Америки может понадобиться управлять обывателем из Тольятти…

Пока это не понятно, пусть автор листовки присоединяется к своим братьям по разуму: в Самаре есть блогер, который считает коронавирус заговором темных сил. А в Тольятти один считает, что болен просто насморком, а «корона» – это заговор мирового правительства.