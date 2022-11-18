После капитального ремонта открыт отдел полиции Автозаводского района Тольятти

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Начальник ГУ МВД России по Самарской области принял участие в открытии отдела полиции Автозаводского района №2 У МВД России по г. Тольятти.

Генерал-лейтенант полиции Игорь Геннадьевич Иванов поздравил сотрудников полиции с новосельем и пожелал им удачи в службе на новых рабочих местах.

Накануне состоялось торжественное открытие отдела полиции Автозаводского района №2 У МВД России по г. Тольятти после проведения капитального ремонта. Качество и удобство помещений, их соответствие всем требованиям эксплуатации проверили начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, начальник городского Управления полковник полиции Хейрулла Ахмедханов, председатель Общественного совета при территориальном ОВД Владимир Гусев, председатель Совета ветеранов г. Тольятти подполковник милиции в отставке Анатолий Яшин и представитель компании застройщика Александр Иващенко.

Открывая мероприятие, начальник областного главка полиции поприветствовал личный состав подразделения, выстроившийся во внутреннем дворе здания, и отметил, что окончание капитального ремонта административного здания отдела полиции Автозаводского района №2 – значимое событие не только для самих полицейских, но и для жителей города. «Здание 1996 года постройки, более 20 лет прослужило без капитального ремонта, условия работы личного состава не соответствовали установленным требованиям. Сейчас это здание в отличном состоянии, мы благодарим всех, кто вложил душу в работу. От всего сердца поздравляю вас и надеюсь, что улучшение рабочих условий обязательно отразится и на результатах служебной деятельности. У вас непростая территория в плане оперативной обстановки. Уверен, что жители самого большого района города Тольятти будут с благодарностью воспринимать вашу работу», - подчеркнул Игорь Геннадьевич.

Начальник У МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил руководство областного главка за поддержку в капитальном ремонте здания, а представитель компании застройщика Александр Иващенко подчеркнул, что при производстве ремонта учтены все пожелания и рекомендации сотрудников органов внутренних дел в строгом соответствии с принятыми стандартами.

Затем генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил начальнику отдела полиции по Автозаводскому району №2 полковнику полиции Сергею Охотному ключи от нового служебного автомобиля «Лада Гранта», который будет использоваться в работе дежурной части, и наградил ведомственными наградами и почетными грамотами за добросовестное выполнение служебных обязанностей отличившихся сотрудников, а представителю компании застройщика Александру Иващенко вручил благодарственное письмо.

Игорь Иванов и Хейрулла Ахмедханов, перерезав красную ленту, осмотрели здание. Начальник областного главка полиции обратил особое внимание на то, что здание соответствует существующим нормам и стандартам: помещения оборудованы всем необходимым для удобства работы личного состава и ожидания посетителей, обустроены места отдыха и приема пищи для дежурного наряда, оформлен актовый зал, рабочие кабинеты оснащены необходимой оргтехникой и мебелью, обеспечена безопасность всего здания. Игорь Геннадьевич поздравил сотрудников полиции с новосельем и пожелал им удачи в службе на новых рабочих местах.

После осмотра здания начальник областного главка полиции провел совещание с руководящим составом служб и подразделений УМВД России по г. Тольятти. В начале мероприятия Игорь Геннадьевич поздравил представителей службы участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником, пожелав им успехов в нелегкой, но очень важной и самой близкой к гражданам службе. В рамках совещания начальник главка заслушал ряд руководителей служб криминального блока, общественной безопасности, кадровых и тыловых подразделений, поставив перед ними конкретные задачи и установив сроки их исполнения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО