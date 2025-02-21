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Посчитано, сколько стоит порадовать мужчину на День защитника Отечества

21 февраля 2025 10:30
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Посчитано, сколько стоит порадовать мужчину на День защитника Отечества

Bankiros.ru посчитал, сколько стоит порадовать своего мужчину на День защитника Отечества. 

Сравнили стоимость на традиционный набор вещей, которые дарят мужчинам на 23 февраля. А именно: при подсчете взяли цены из ежемесячного мониторинга Росстата за январь 2025 года.

  • Три пары мужских трусов обойдутся в 1 203 рубля, что является самой затратной позицией в индексе;
  • На покупку трех пар носков придется потратить 402 рубля;
  • Пена для бритья стоит 288 рублей;
  • Итого подарок обойдется в 2 429 рублей.

Цена изменилась на 36% за год, набор подорожал с 1 786 до 2 429 рублей за год, если сравнивать данные за январь 2025 года с аналогичным периодом 2024 года.

Также узнали цены на более дорогие подарки. Например, чтобы купить мужской ремень, нужно 1 162 рубля. Перчатки из натуральной кожи стоят 2 186 рублей. Если планируете подарить рюкзак, то такой презент стоит 2562 рубля, а шарф – 961 рубль.

Еще Росстат считает стоимость электроники. Если хотите порадовать мужчину новым смартфоном, то придется отдать 17 847 рублей. Беспроводные наушники в среднем по России стоят 2 669 рублей, а смарт-часы – 5 709 рублей. Обычные наручные часы почти вдвое дешевле – 3 189 рублей.

Можно порадовать на 23 февраля и чисто мужским подарком и приобрести триммер, его средняя цена – 7 937 рублей. Если хотите купить электрическую дрель, то будьте готовы отдать около 5 437 рублей.

Также стоит отметить, что за год все перечисленные товары подорожали.

Цены на товары в регионах России

В каких регионах цены выше

Дороже всего традиционный мужской набор из носков, трусов и пены для бритья в Мурманской области – 3 567 рублей, почти такая же цена в Санкт-Петербурге – 3 528 рублей. В Сахалинской области стоимость носков, трусов и пены для бритья – 3 494 рубля. Также высокие цены на Севере страны, в ХМАО набор стоит 3 393 рубля, а в ЯНАО – 3 288 рублей.

В топ-10 вошел Севастополь – 3 298 рублей и Камчатский край – 3 182 рубля. Стоимость товаров в Чечне – 3 158 рублей, в Калмыкии – 3 101 рубль. Также дорогие подарки для мужчины в Калининградской области – 3 084 рубля.

В каких регионах цены ниже

Почти вдвое дешевле презенты из Белгородской области – 1 485 рублей. Чуть дороже в Адыгее – 1514 рублей. Стоимость от 1 718 до 1 742 рублей в Новгородской, Костромской, Тамбовской и Нижегородской областях.

Потратить на подарки 1 801 рубль придется в Ивановской области. В Липецкой области презенты стоят 1 820 рублей, а в Курской – 1 822 рубля. В Саратовской области набор для 23 февраля стоит 1 836 рублей.

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