Посчитано, сколько стоит порадовать мужчину на День защитника Отечества

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Bankiros.ru посчитал, сколько стоит порадовать своего мужчину на День защитника Отечества.

Сравнили стоимость на традиционный набор вещей, которые дарят мужчинам на 23 февраля. А именно: при подсчете взяли цены из ежемесячного мониторинга Росстата за январь 2025 года.

Три пары мужских трусов обойдутся в 1 203 рубля, что является самой затратной позицией в индексе;

На покупку трех пар носков придется потратить 402 рубля;

Пена для бритья стоит 288 рублей;

Итого подарок обойдется в 2 429 рублей.

Цена изменилась на 36% за год, набор подорожал с 1 786 до 2 429 рублей за год, если сравнивать данные за январь 2025 года с аналогичным периодом 2024 года.

Также узнали цены на более дорогие подарки. Например, чтобы купить мужской ремень, нужно 1 162 рубля. Перчатки из натуральной кожи стоят 2 186 рублей. Если планируете подарить рюкзак, то такой презент стоит 2562 рубля, а шарф – 961 рубль.

Еще Росстат считает стоимость электроники. Если хотите порадовать мужчину новым смартфоном, то придется отдать 17 847 рублей. Беспроводные наушники в среднем по России стоят 2 669 рублей, а смарт-часы – 5 709 рублей. Обычные наручные часы почти вдвое дешевле – 3 189 рублей.

Можно порадовать на 23 февраля и чисто мужским подарком и приобрести триммер, его средняя цена – 7 937 рублей. Если хотите купить электрическую дрель, то будьте готовы отдать около 5 437 рублей.

Также стоит отметить, что за год все перечисленные товары подорожали.

Цены на товары в регионах России

В каких регионах цены выше

Дороже всего традиционный мужской набор из носков, трусов и пены для бритья в Мурманской области – 3 567 рублей, почти такая же цена в Санкт-Петербурге – 3 528 рублей. В Сахалинской области стоимость носков, трусов и пены для бритья – 3 494 рубля. Также высокие цены на Севере страны, в ХМАО набор стоит 3 393 рубля, а в ЯНАО – 3 288 рублей.

В топ-10 вошел Севастополь – 3 298 рублей и Камчатский край – 3 182 рубля. Стоимость товаров в Чечне – 3 158 рублей, в Калмыкии – 3 101 рубль. Также дорогие подарки для мужчины в Калининградской области – 3 084 рубля.

В каких регионах цены ниже

Почти вдвое дешевле презенты из Белгородской области – 1 485 рублей. Чуть дороже в Адыгее – 1514 рублей. Стоимость от 1 718 до 1 742 рублей в Новгородской, Костромской, Тамбовской и Нижегородской областях.

Потратить на подарки 1 801 рубль придется в Ивановской области. В Липецкой области презенты стоят 1 820 рублей, а в Курской – 1 822 рубля. В Саратовской области набор для 23 февраля стоит 1 836 рублей.