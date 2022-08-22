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Половина самарцев потратили на свой летний отдых меньше, чем планировали

22 августа 2022 11:28
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Половина самарцев потратили на свой летний отдых меньше, чем планировали

Половина россиян потратили на свой летний отдых меньше, чем планировали – не больше 50 тыс. руб.

Более половины россиян этим летом уже отгуляли отпуск, а каждый пятый планирует это сделать в августе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховыми компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах». Большинство потратили на проезд до места отдыха и обратно, на жилье, питание и экскурсии на одного человека до 50 тыс. рублей, хотя готовы были выделить больше. В основном наши соотечественники путешествовали семьей или с друзьями.

Многие россияне (61%) в первые два летних месяца один или несколько раз ездили отдыхать преимущественно на российские курорты (48%), на экскурсии в различные российские города (31%) и на природу неподалеку от своего города (27%). Каждый восьмой респондент (12%) отправился за рубеж. Из тех, кто провел июнь и июль дома, каждый пятый (19%) запланировал отдых на российских курортах или за городом в ближайшие месяцы.

Проводить отпуск россияне предпочитают семьей (53%). В компании друзей – 24%, примерно столько же отдыхают в одиночестве (23%) — в основном это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (43% из общего числа респондентов этого возраста) и респонденты старше 55 лет (30% из общего количества опрошенных этого возраста). Из числа респондентов, которые путешествовали этим летом в кругу близких родственников, 38% пришлось на семьи, состоящие из двух человек – супружеские пары или с кем-то одним из членов семьи, 37% - на семьи в составе трех человек, 21% - в составе четырех человек и т.д.

Каждому второму респонденту (58%) отдых этим летом обошелся в сумму, не превышающую 50 тыс. рублей в расчете на одного человека. Около трети опрошенных (29%) — в пределах 50-150 тыс. рублей. Более крупные суммы потратили 13% участников опроса. Похожим образом распределились ответы респондентов, которые только планируют поездку.

Реальные расходы на отдых оказались меньше ожидаемых. Потратить на поездку до 50 тыс. рублей собирались только 32% респондентов. 40% готовы были выделить на эти цели до 150 тыс. рублей, 12% — до 200 тыс. руб. 17% респондентов назвали еще более крупные суммы.

Почти половина участников опроса (45%) перед поездкой приобрели страховку для путешественников, а из числа участников опроса, съездивших в отпуск по России, 42% воспользовались кешбэком.

Респонденты оплачивают отдых, как правило, за счет средств, специально отложенных на поездку (74%). Каждый пятый (19%) получил путевку или деньги на поездку в подарок, а 18% взяли кредит либо заняли деньги у родственников или друзей

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