Полицейский из Самарского региона за спасение человека отмечен МВД РФ

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Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев объявил благодарность моему коллеге из Госавтоинспекции ОМВД России по Ставропольскому району Самарской области капитану полиции Шамилю Ханмагомедову за помощь мужчине, которому стало плохо в автомобиле.

Как сообщает официальный представитль МВД России Ирина Волк, при несении службы к полицейскому обратился водитель транспортного средства. Мужчина пояснил, что его другу стало плохо, и попросил сопроводить их машину до ближайшей больницы.

Во время движения находившийся в автомобиле пострадавший потерял сознание. Тогда госавтоинспектор оказал ему первую помощь, благодаря чему у него появился пульс, и вместе с водителем перенес гражданина в патрульный автомобиль. Мужчина был оперативно доставлен в больницу, где специалисты оказали ему необходимую помощь.

Позднее брат спасенного направил письмо на имя начальника областного Главка, в котором выразил признательность сотруднику за сохраненную жизнь своего родственника.