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"Полицейский и родительский патруль" на страже детской безопасности в Самарской области

28 апреля 2023 11:58
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"Полицейский и родительский патруль" на страже детской безопасности в Самарской области

Цель мероприятий – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории региона в Тольятти, Жигулевске, Челно-Вершинском, Нефтегорском, Хворостянском и Клявлинском районах полицейские вместе с представителями «Родительского патруля» и ЮИДовцами на местных улицах напомнили детям о правилах безопасного перехода проезжей части и особенностях движения во дворах. Особое внимание обратили на правила передвижения на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности. Ребят призвали не забывать об использовании специальной защитной экипировки (наколенников, налокотников и шлемов), а родителям напомнили, что перед покупкой такого транспорта необходимо разъяснить детям правила передвижения. Полицейские особо отметили, что при переходе проезжей части нужно спешиваться. Инспекторы рассказали ребятам о важности использования световозвращающих элементов, которые позволят заметить их в условиях недостаточной видимости и в темное время суток.

В Тольятти, Волжском и Нефтегорском районах сотрудники полиции и общественники при территориальных ОВД рассказали автолюбителям о необходимости использования ремня безопасности и детских удерживающих устройств в салоне автомобиля при перевозке юных пассажиров, объяснили, как правильно подобрать удерживающее устройство, соответствующее весу и росту ребенка, и призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Общественники напомнили, что родители на своем примере должны воспитывать законопослушных участников дорожного движения, пристегиваться самим и пристегивать своих маленьких пассажиров независимо от дальности поездки, а также вручили наклейки «Ребенок в машине».

В завершение мероприятий полицейские вручили участникам дорожного движения тематические памятки по ПДД и информационные буклеты.

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