«Полицейский Дед Мороз»: полицейские региона продолжают дарить праздник детям

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В преддверии наступающего нового года и в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», в гости к детям школы № 18 города Новокуйбышевска пришли инспектор Госавтоинспекции капитан полиции Максим Мирцев вместе со своими юными помощниками из отряда ЮИД. Юные инспекторы дорожного движения показали ребятам театрализованное представление «Безопасная дорога к Новому году». Школьники в свою очередь рассказали праздничные стихотворения, поведали, как провели уходящий 2022 год, показали свои новогодние поделки. Гости поздравили детей с наступающим праздником, пожелали им отличного здоровья, исполнения желаний и успехов в учебе. Каждому ученику были вручены светоотражающие смайлики в виде символа наступающего года и сладкие призы. В завершение праздника дети вместе с полицейским повесили на елочку сделанные своими руками тематические игрушки.

В Кинель-Черкасском районе начальник Госавтоинспекции майор полиции Виталий Тырин с полицейским Дедом Морозом посетил подшефное детское учреждение социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнечный» в поселке Подгорное. Дед Мороз и Снегурочка вместе с сотрудником полиции организовали небольшое театрализованное представление, поиграли с детьми, загадали им загадки. Каждому ребенку новогодние гости подарили сладкие подарки и отличное настроение, получив взамен слова благодарности от ребятишек.

В Отрадном заместитель начальника отдела – начальник отделения (по делам несовершеннолетних) майор полиции Евгений Едифанов с новогодними гостями посетил социальный центр «Огонек». Полицейский Дед Мороз приготовил для воспитанников социально – реабилитационного центра сладкий подарок, сердечно поздравил воспитанников центра, пожелал исполнения всех желаний, побольше улыбок и веселых минут жизни, здоровья, успехов в учебе. Мальчишки и девчонки танцевали, играли в игры, рассказали стихи и исполнили новогодние песни.

В ходе встреч сотрудники полиции провели с детьми профилактические беседы. Поздравляя ребят, сказочные персонажи предупредили детей о законопослушном поведении, о правилах личной безопасности, о соблюдении правил дорожного движения и о мерах пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО