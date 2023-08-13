Полицейские работают на месте ДТП в Кинельском районе

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Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП и проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительны данным сегодня на 18 км 119 м автодороги "Самара- Пугачёв -Энгельс -Волгоград" водитель 2002 года рождения управляя автомобиля КО-440-5 двигаясь со стороны п.г.т. Алексеевка в направлении п. Водино, выехал на правую обочину по ходу своего движения в результате чего допустил опрокидывание на стоящую на обочине автомашину LADA Granta.

С места ДТП в больницу доставлена пассажирка легкового автомобиля 2003 г.р., ей оказана разовая медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО