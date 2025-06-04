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Полицейские и общественники региона провели мероприятия по профилактике мошенничества

4 июня 2025 14:35
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Организаторы мероприятия вручили участникам встречи специально подготовленные памятки с рекомендациями, как вести себя, чтобы не стать жертвами мошенников и ответили на все интересующие вопросы.

В Самарской области, в рамках Всероссийской акции «Школа информационной безопасности», полицейские совместно с общественниками регулярно проводят мероприятия по профилактике мошенничества.

Так, в Красноярском районе, участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Александр Аверьянов и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Юрий Гарькин рассказали местным жителям о наиболее распространенных мошеннических схемах, в том числе, по отношению к пожилым людям, которыми пользуются злоумышленники, чтобы присвоить себе их денежные сбережения.

Лейтенант полиции рассказал о существующих мерах предосторожности и отметил, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать незнакомцам свои персональные данные, пароли от личных страницы и коды из СМС-сообщений.

Организаторы мероприятия вручили участникам встречи специально подготовленные памятки с рекомендациями, как вести себя, чтобы не стать жертвами мошенников и ответили на все интересующие вопросы.

В свою очередь, Юрий Гарькин призвал граждан соблюдать осторожность и обо всех известных фактах мошеннических действий сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 112. сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

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