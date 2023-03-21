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Полицейские в Самаре встретились в мечети с лидерами национальных объединений

21 марта 2023 10:47
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Полицейские в Самаре встретились в мечети с лидерами национальных объединений

Участники встречи обсудили необходимость проведения совместных профилактических мероприятий с подрастающим поколением.

В Самарской соборной мечети состоялась рабочая встреча представителей самарской полиции и лидеров национально-культурных общественных объединений. В мероприятии приняли участие начальник Управления МВД России по г. Самаре полковник полиции Дмитрий Урюпин, представитель Общественного совета при областном главке МВД, председатель Регионального духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип Яруллин, и.о. руководителя управления национальной и конфессиональной политики Департамента внутренней политики Самарской области Мария Купцова, руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации г.о. Самара Владимир Пресняков.

Начальник городского Управления Дмитрий Урюпин напомнил присутствующим о нормах действующего законодательства в сфере миграции, а также о вступивших в силу изменениях. Дмитрий Алексеевич подчеркнул необходимость проведения совместной работы с прибывающими на территорию России: оказание помощи в трудоустройстве, адаптации и разрешении возникающих вопросов. 

В ходе встречи собравшиеся отметили важность проведения совместных профилактических мероприятий с подрастающим поколением, изучения истории Самарского края, особенностей и традиций региона, разъяснения необходимости урегулирования своего правового положения, повышения уровня правовой грамотности жителей и гостей города. Муфтий Талип Яруллин в своем выступлении отметил, что представители Регионального духовного управления в тесном взаимодействии с Домом дружбы народов и полицией на постоянной основе организовывают встречи с представителями диаспор, проводят профилактические мероприятия с учащимися региона. 

В завершение круглого стола присутствующие обсудили план дальнейшей совместной работы, отметив необходимость разработки и распространения среди иностранных граждан тематических профилактических памяток и материалов. 

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