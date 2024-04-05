Полицейские несут службу в паводкоопасных районах Самарской области

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Сотрудники полиции в круглосуточном режиме обеспечивают общественный порядок и безопасность дорожного движения.

В Самарской области полицейские проводят подворные обходы сельских поселений, попавших в зону подтопления. Сотрудники полиции информируют жителей об их действиях и о пунктах эвакуации, развернутых в административных зданиях, обеспечивают общественный порядок, дорожную безопасность и сохранность имущества граждан.

Так же полицейскими проводится разъяснительная работа с гражданами, дома которых попадают в зону возможного подтопления, о необходимости заблаговременного принятия мер по сохранности документов и личного имущества, соблюдения общественного порядка и мер безопасности. В кризисных ситуациях сотрудники ответственных служб готовы оказать всю необходимую помощь. С начала активного таяния снега сотрудники полиции находятся в полной готовности к участию в противопаводковых мероприятиях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: предоставлено ГУ МВД СО