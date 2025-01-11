Полицейские и общественники региона приняли участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

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В рамках Всероссийской акции «Елка желаний» начальник полиции Отдела МВД России по Приволжскому району подполковник полиции Алексей Оськин и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Петр Рочев исполнили желание четырехлетней воспитанницы социально-реабилитационного центра.

Девочка получила от организаторов мероприятия долгожданный подарок - мягкую игрушку и сладости.

Подполковник полиции пожелал девочке здоровья, хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО