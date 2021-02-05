Поликлинику №7 в Самаре не могут ввести в эксплуатацию из-за отсутствия мебели

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Поликлинику до сих пор не могут сдать в эксплуатацию, хотя она построена ещё в прошлом году

Городская больница №7, что была построена в Красноглинском районе Самары, не может начать приём пациентов, хотя ремонт в здании завершился ещё в 2020 году. Выяснилось, что открыть учреждение не позволяет затянувшийся на долгие месяцы процесс установки мебели и оборудования. Об этом губернатору Самарской области Дмитрию Азарову рассказал депутат Госдумы Виктор Казаков.

По словам главы регионального Минздрава Армена Беняна, проволочка связана с тем, что до сих пор не закуплено всё необходимое оборудование - на это попросту нет денег.

- Как только средства будут доведены, приступим к закупке оборудования и введем объект, - рассказал Бенян.

Губернатор же уверен, что вина за то, что поликлинику до сих пор не могут ввести в эксплуатацию, полностью лежит на сотрудниках министерства. Те поступили крайне недальновидно, включив средства на оборудование в отдельный контракт, что привело к задержкам, пишет ПроГородСамара.

- Это никуда не годится, - резюмировал Азаров. - Решайте вопрос в кратчайшие сроки, это очень серьёзная недоработка.

Фото: Pixabay.com