"Поезд Победы" прибыл в Сызрань

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Во вторник, 30 апреля, на первый в мире иммерсивный музей на колесах (12+) решили посмотреть десятки горожан.

Экспонаты "Поезда Победы" посвящены истории Великой Отечественной войны - от 22 июня 1941-го до победного мая 1945 года. Всего в инсталляции используют более 4 тысяч оригинальных экспонатов, подлинные предметы одежды и снаряжения 1930-1940-х годов.

В Сызрани уникальную выставку решили посетить десятки горожан разных возрастов, пишет Сова.

- Считаю, память о Победе нужно хранить. Дети должны знать, ради чего наши деды отдали свои жизни, - подчеркнула местная жительница Юлия.

Также любой желающий может посетить 3D-тур по иммерсивному музею на колесах на официальном сайте проекта poyezd-pobedy.ru.

Ранее "Поезд Победы" несколько дней находился в Самаре.