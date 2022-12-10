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Поезд Деда Мороза сделал остановку на станции Самара

10 декабря 2022 20:27
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Около 19 тысяч человек встретили Поезд Деда Мороза в Самаре.

10 декабря Поезд Деда Мороза сделал остановку на станции Самара Куйбышевской железной дороги.

Для юных гостей и их родителей в Самаре была организована восьмичасовая развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволила и детям, и взрослым окунуться в атмосферу зимней сказки. В течение всего этого времени на станции работала волшебная почта Деда Мороза.

В этом году Поезд Деда Мороза сделает остановки еще на четырех станциях КбшЖД: 11 декабря в Сызрани и Ульяновске, 12 декабря в Саранске и Пензе.

22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправился в очередное путешествие по стране на поезде, специально подготовленном для него ОАО «РЖД». Поезд Деда Мороза – это уникальный совместный проект компании и правительства Вологодской области.

Поезд проедет по железным дорогам России более 33 тыс. км. Его маршрут пройдет через 130 городов.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник путешествует по стране и дарит новогоднее настроение жителям. В составе поезда – 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка, в которой можно приобрести новогодние открытки Деда Мороза, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

 

 

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