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«Поехали!»: журналисты и блогеры посетят базу проекта Active Time

17 августа 2021 14:57
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Active Time – это команда людей, знающих, как организовать незабываемый активный отдых в Самаре.

Участники двенадцатого пресс-тура проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» освоят стрельбу из лука и пневматической винтовки, метание ножа и топора, прокатятся на багги и испытают веревочный город.

18 августа состоится двенадцатый пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке Правительства Самарской области. Пресс-туры осуществляются каждую неделю на протяжении всего лета 2021 года. Цель проекта – популяризация внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

В этот раз журналисты и блогеры посетят базу проекта Active Time. Active Time – это команда людей, знающих, как организовать незабываемый активный отдых в Самаре. На площадке разработали множество уникальных программ, которые позволят туристам испытать необыкновенные ощущения и запомнить выходные надолго. Участникам пресс-тура предстоит заняться стрельбой из лука и пневматической винтовки, метанием ножа и топора, также они прокатятся на багги и испытают веревочный город.

Далее участники пресс-тура направятся в пейнтбол «Сталкер», где их ожидает двухчасовая игра на выживание.

 

Теги: Active Time Мероприятия проект «Поехали!» 

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