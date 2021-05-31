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«Поехали!»: первый выезд нового сезона состоится в Шигонский район

31 мая 2021 17:30
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Журналисты и блогеры посетят загородный комплекс «Орбита», займутся гончарным делом и познакомятся с крестьянским бытом в «Маринином Подворье».

2 июня 2021 года стартует третий этап реализации проекта для журналистов и блогеров «Поехали! Летний отдых в Самарской области», организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области. Запланировано, что пресс-туры будут осуществляться еженедельно на протяжении всего лета текущего года. 

Первый выезд нового сезона проекта «Поехали!» состоится в Шигонский муниципальный район Самарской области. Журналисты и блогеры посетят загородный комплекс «Орбита», займутся гончарным делом и познакомятся с крестьянским бытом в «Маринином Подворье». 

На протяжении третьего этапа участники пресс-туров будут покорять горы Самарской Луки, изучат флору и фауну Жигулевского заповедника, познакомятся с историей муниципальных районов и расскажут в своих материалах о туристических точках притяжения нашей области. 

Основная цель проекта – популяризация внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации. 

 

Теги: первый выезд нового сезона проект «Поехали!» 

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