«Поехали! Летний отдых в Самарской области»: 7 июля состоится шестой пресс-тур  

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7 июля состоится шестой пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров.

Пресс-туры будут проходить каждую неделю на протяжении всего лета 2021 года. Весь третий этап участники пресс-туров будут покорять горы Самарской Луки, изучать флору и фауну Жигулевского заповедника, знакомиться с историей муниципальных районов, чтобы потом увлекательно и объективно рассказать о туристических точках притяжения нашей области.

В шестом пресс-туре журналисты и блогеры посетят загородную базу «Ратибор», где их ждет настоящий интеллектуальный квест. «Ратибор» – это небольшой хутор, расположенный в Красноярском районе Самарской области вблизи Буян-реки. База привлекает инфраструктурой, которая оформленна в сельском этностиле, но при этом обладает всеми благами современной цивилизации. Отметим, что база «Ратибор» заявлена в номинации «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий» ведущей российской премии в сфере делового туризма и MICE Russian Business Travel & MICE Award – 2021.

Второй точкой шестого маршрута туристического проекта «Поехали!» станет «Страусиная дача». Чтобы увидеть живых страусов, павлинов, фазанов и многих других экзотических животных необязательно ехать в Африку. В Самарской области в селе Сырейка (18 км от Зубчаниновки) расположилась «Страусиная дача», где любой может получить солидную дозу доброго адреналина и хорошего настроения. Здесь можно покормить страусов, поиграть во всевозможные игры и сделать поделку из скорлупы страусиных яиц.

Фото из открытых источников