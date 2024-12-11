Подведены итоги регионального конкурса «Достояние губернии-2024»

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10 декабря 2024 года на сцене театра «СамАрт» торжественно были подведены результаты VIII регионального конкурса компаний «Достояние губернии». Конкурс осуществляется по инициативе Самарского областного вещательного агентства и телеканала «Губерния» в сотрудничестве с Общественной палатой Самарской области.



Победителей конкурса определяет независимый Экспертный совет, в который входят федеральные эксперты, члены Общественной палаты Самарской области, представители профильных областных министерств, Торгово-промышленной палаты Самарской области и Самарского областного вещательного агентства. От нашего ведомства в совет вошла Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.



В 2024 году на конкурс поступило 253 заявки. Лучшими из лучших были названы несколько учреждений культуры нашего региона.



В номинации «Креативная индустрия» победу одержал Самарский областной художественный музей. Второе и третье место заняли ООО «ИМИНЕРА» и Центр труда и отдыха «Станкозавод»;



В номинации «Культура и общество» отмечен высшей наградой Самарский театр юного зрителя «СамАрт». Второе и третье место заняли: Народный вокальный ансамбль «ВЕРА» имени Ю. Новикова и Самарская областная библиотека для молодёжи.

Фото: минкульт СО