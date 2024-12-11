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Подведены итоги регионального конкурса «Достояние губернии-2024»

11 декабря 2024 18:14
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В 2024 году на конкурс поступило 253 заявки. Лучшими из лучших были названы несколько учреждений культуры нашего региона.

10 декабря 2024 года на сцене театра «СамАрт» торжественно были подведены результаты VIII регионального конкурса компаний «Достояние губернии». Конкурс осуществляется по инициативе Самарского областного вещательного агентства и телеканала «Губерния» в сотрудничестве с Общественной палатой Самарской области.

Победителей конкурса определяет независимый Экспертный совет, в который входят федеральные эксперты, члены Общественной палаты Самарской области, представители профильных областных министерств, Торгово-промышленной палаты Самарской области и Самарского областного вещательного агентства. От нашего ведомства в совет вошла Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

В 2024 году на конкурс поступило 253 заявки. Лучшими из лучших были названы несколько учреждений культуры нашего региона.

В номинации «Креативная индустрия» победу одержал Самарский областной художественный музей. Второе и третье место заняли ООО «ИМИНЕРА» и Центр труда и отдыха «Станкозавод»;

В номинации «Культура и общество» отмечен высшей наградой Самарский театр юного зрителя «СамАрт». Второе и третье место заняли: Народный вокальный ансамбль «ВЕРА» имени Ю. Новикова и Самарская областная библиотека для молодёжи.

 

Фото:   минкульт СО

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