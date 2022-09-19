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Подведены итоги «гаражной амнистии» в Самарской области за год

19 сентября 2022 09:56
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Подведены итоги «гаражной амнистии» в Самарской области за год

752 объекта недвижимости оформили жители Самарской области за время реализации «гаражной амнистии».

Напомним, первыми правообладателями земельных участков, зарегистрированных Управлением Росреестра по Самарской области в упрощенном порядке по «гаражной амнистии», стали трое жителей Отрадного. Затем гараж оформил тольяттинец, причем администрация города реализовала право гражданина, закрепленное в федеральном законе, самостоятельно подав документы заявителя на регистрацию права собственности в электронном виде. 

На сегодня по «гаражной амнистии» больше всего объектов недвижимости зарегистрировано в Новокуйбышевске (178), в Безенчукском районе (118), в Тольятти (108), в Самаре (87) и в Жигулевске (66), сообщает а пресс-службай Управления Росреестра по Самарской области. 

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2026 года. До указанной даты гражданин, использующий гараж, который является объектом капитального строительства и возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до декабря 2004 года), имеет право на предоставление бесплатно в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен гараж. Воспользоваться законом о «гаражной амнистии» могут также наследники владельцев таких гаражей. На самовольные постройки закон о «гаражной амнистии» не распространяется. 

- Решение вопроса оформления гаражей в собственность на законодательном уровне и упрощение порядка регистрации недвижимости решило сразу много проблем – и граждан, и города. Новокуйбышевцы смогли зарегистрировать права на объекты, стать добросовестными собственниками, обезопасить свою недвижимость, а также получили возможность продать или передать гаражи по наследству. Город обрел законные строения, и мы совместно с новокуйбышевским отделом Управления Росреестра продолжаем наводить порядок в этой сфере. Это непросто, с каждым заявителем работаем индивидуально и помогаем гражданам в поиске документов для оформления гаража. Держу вопрос реализации этого социально-значимого закона на личном контроле, - рассказал Сергей Марков, глава г.о. Новокуйбышевк.

 

 

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