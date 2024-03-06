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Подошла к завершению серия информационных марафонов в рамках фестиваля «Веснушка – 2024». Более 1000 студентов ссузов Самарской области узнали всё о предстоящих концертных мероприятиях.

Информационный марафон – это серия обучающих мероприятий, направленных на подготовку будущих участников «Веснушки – 2024» к фестивалю. Ребята узнали всё о конкурсных направлениях, побывали на мастер-классах от экспертов, узнали о всех направлениях фестиваля и пообщались с лауреатами прошлой «Веснушки».

Инфомарафон прошёл в 6 населенных пунктах Самарской области: Сызрань, Богатое, Тольятти, Сергиевск, Чапаевск и Самара. Там организаторов ждали самые талантливые и горящие творчеством студенты, готовые покорить всех на фестивале!

«Инфомарафон – это большая возможность для студентов профессиональных образовательных организаций узнать о главном творческом событии этой весны. По итогам всех мероприятий, мы поняли, что информарафоны – очень актуальны для студентов колледжей. Мы мотивируем их к участию, а также помогаем разобраться со сложными организационными вопросами. Рада что инфомарафон становится традицией фестиваля и приносит пользу участникам» – поделилась Наталья Останина – руководитель проекта.

«В фестивале «Веснушка – 2024» я участвую второй год, и уже была знакома с информарафоном. Мероприятие всё равно было для меня полезным, я не только вспомнила некоторые моменты, но и узнала что-то новое. Спикеры мне понравились, ребята из нашего колледжа остались в восторге от каждого мастер-класса. Лично я посетила мастер-класс по танцевальному направлению, который проводила Алина Рязанова, мне очень понравилось!» – рассказала участница инфомарафона в Самаре Анастасия Глушенкова.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы. Мероприятие осуществляется при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара. Организатором мероприятия выступает Самарский Дом молодежи.

Фото предоставлено пресс-службой СДМ