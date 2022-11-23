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Подготовленный самарскими студентами проект реставрации гостиницы «Центральная» – в шорт-листе регионального конкурса

23 ноября 2022 12:32
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Подготовленный самарскими студентами проект реставрации гостиницы «Центральная» – в шорт-листе регионального конкурса

Студенческая команда СамГТУ вошла в шорт-лист конкурсной программы V молодежного Форума «Наследие». В ходе регионального конкурса молодые специалисты представили проект реставрации здания гостиницы «Центральная», расположенного в историческом центре города. Теперь им предстоит участие в очной защите своих конкурсных проектов в Москве. Для всех интересующихся вопросами культурного наследия 1 декабря пройдет насыщенная деловая программа – любой желающий уже может зарегистрироваться на официальном сайте., где также будет доступна трансляция всех мероприятий.  

 

Студенты Самарского государственного технического университета (СамГТУ) вошли в шорт-лист региональной конкурсной программы V юбилейного молодежного Форума «Наследие». На конкурсе они представили проект реставрации и приспособления исторического здания гостиницы «Центральная» – одной из визитных карточек Самары, находящейся в историческом центре города. Основываясь на результатах собственных социологических исследований, начинающие специалисты предложили вернуть архитектурному памятнику в самом сердце Самары его первоначальную функцию – жилую. Помимо этого, конкурсанты разработали рекомендации по возвращению исторического облика фасада за счет восстановления знаменитого купола. По словам участников, проект может стать ярким прецедентом найденного компромисса между охраной и развитием объектов ОКН.

Теперь студентов ждет очная защита своих проектов в Москве, она состоится 2 декабря в рамках деловой программы Форума «Наследие». Работы участников оценит профессиональная комиссия, в состав которой войдут представители организатора Форума, Департамента культурного наследия города Москвы, а также ректоры и члены профессорского состава ВУЗов-участников, практикующие архитекторы и реставраторы, урбанисты и другие специалисты.

«Мы рады подвести итоги нашей региональной конкурсной программы. В шорт-лист конкурса вошли действительно способные студенческие команды, которые сумели предложить новаторские идеи, но с трепетом отнеслись к богатому историческому прошлому памятников. И, конечно же, я хотел бы поблагодарить каждого, кто принимал участие в региональном конкурсе, за вклад в нашу общую цель – сохранение исторической памяти. Надеюсь, что в скором времени мы услышим имена конкурсантов среди специалистов, активно вовлеченных в развитие местных реставрационных школ. С нетерпением ждем студентов в следующем году, а также приглашаем всех интересующихся присоединиться к деловой и фестивальной программам Форума, которые пройдут с 1 по 3 декабря» – сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Помимо защиты конкурсных проектов, на Форуме пройдут круглые столы с ведущими экспертами, а также представителями власти и СМИ. Там будут обсуждаться возможности привлечения к работе с культурным наследием всех желающих, волонтерство в сохранении архитектурных памятников, а также повышение доступности объектов культурного наследия для людей с ограниченными возможностями. Отдельное внимание будет уделено вопросам эффективного взаимодействия государства и бизнеса, стимулирования инвестиций в восстановление архитектурных объектов, а также возможностям импортозамещения. В завершающий день Форум откроет свои двери для всех желающих – будет подготовлена яркая фестивальная программа, включающая в себя лекции, мастер-классы, квизы, ярмарка вакансий и другие активности.

Ознакомиться с актуальной информацией об этапах Форума «Наследие» можно на сайте проекта.

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