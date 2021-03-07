Подарок женщинам России: ученые вывели новый сорт орхидеи к 8 Марта

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Сотрудники оранжереи Ботанического сада Российской академии наук (РАН) вывели новый сорт орхидеи, выбрать название для цветка ученые предлагают в ходе онлайн-голосования, передает ТАСС. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поздравил женщин с 8 Марта. В своем видеобращении [министр] рассказал о новом сорте орхидеи, который специально к празднику вывели российские ученые. Фальков предложил женщинам дать новому цветку имя. Из всех поступивших предложений сотрудники оранжереи Ботанического сада РАН, где и был выведен новый вид цветка, отберут 10 лучших", - говорится в сообщении.

Новый сорт орхидеи имеет лепестки нежного красного цвета с оранжевой внутренней частью.

В пресс-службе добавили, что для участия в акции необходимо написать свой вариант названия цветка в комментарии к посту с поздравлением министра в официальных аккаунтах Минобрнауки в социальных сетях. Из этих вариантов будут выбраны 10 лучших.

Окончательное решение о названии нового сорта примут пользователи интернета 14 марта в ходе голосования на площадке Минобрнауки России во "ВКонтакте". Выбранный пользователями вариант будет зарегистрирован в качестве названия нового сорта орхидеи и внесен в реестр.

Фото: Sornram Yamtanom/Shutterstock/Fotodom/ТАСС