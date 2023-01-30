Подарок от Путина: десятилетний хоккеист из Самарской области получил новую экипировку от Президента

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Новогодний праздник уже позади, а желания детей продолжают сбываться. Один из счастливчиков – десятилетний Егор. Просьбу о новой экипировке юный хоккеист отправил прямиком Президенту РФ, сообщает sovainfo.ru.

Маленький Егор в секцию хоккея пришел пять лет назад. Сначала был полевым, а сегодня - страж ворот. Он знает имена всех игроков родной "Лады" и мечтает стать профессиональным спортсменом. О заветном желании (новой экипировке) рассказал маме, а та решила написать о мечте сына Президенту страны.



Радостная новость пришла под Новый год – подарок от Владимира Путина уже едет к юному хоккеисту. Долгожданную форму Егору передал первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.

Фото: пресс-служба правительства СО