Под Самарой спецназ ЦВО поздравил участниц Великой Отечественной войны с наступающим 8 Марта. Видео

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В Самарской области военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа начали поздравлять участниц Великой Отечественной войны с наступающим Международным женским днем.

В первый же день акции праздник был организован для 97-летней Выдуц Анны Пантелеймоновны (Орден Отечественной войны 2 степени, медали «За боевые заслуги», «Жукова», «За победу над Германией»), 95-летней Студеникиной Татьяны Ивановны, 94-летней Глуховкиной Полине Васильевне (Орден Отечественной войны 2 степени, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейные медали) и 95-летней Скрипиной Анны Федоровны.

Военнослужащие поблагодарили ветеранов за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, пожелали им крепкого здоровья, добрых вестей, радости и улыбок, вручили цветы и подарки.

Военный оркестр на духовых и ударных инструментах сыграл попурри из маршей на тему песен: «На безымянной высоте», «В землянке», «Синий платочек». Ветераны смотрели за музыкальным представлением из окон своих квартир и были очень впечатлены.

Акция по поздравлению участниц войны была организована совместно с военными комиссариатами районов и Советом ветеранов, передает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: скриншот видео