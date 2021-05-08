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Военнослужащие поблагодарили ветеранов за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, пожелали им крепкого здоровья, вручили цветы и подарки.
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Под Самарой спецназ ЦВО поздравил участников Великой Отечественной войны с Днем Победы

8 мая 2021 21:49
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Военнослужащие поблагодарили ветеранов за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, пожелали им крепкого здоровья, вручили цветы и подарки.

В Самарской области военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа поздравили участников Великой Отечественной войны с Днем Победы.

Мини-концерты были организованы для 97-летнего Лобачёва Сергея Савельевича, 95-летней Бондаревой Олимпиады Алексеевны, 90-летнего Чертовских Ивана Петровича, 93-летней Ведениной Анны Лукьяновны и семьи фронтовиков Абдуловых Рафхата Рахимжановича и Фаризы Мерсияфовны.

Военнослужащие поблагодарили ветеранов за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, пожелали им крепкого здоровья, вручили цветы и подарки.

Военный оркестр на духовых и ударных инструментах сыграл попурри из маршей на тему песен: «На безымянной высоте», «День Победы», «Синий платочек». Ветераны выходили к своим домам, смотрели за музыкальным представлением и подпевали под знакомые мелодии.

Видео здесь.

 

Фото:   скриншот видео

Теги: ветераны поздравление ЦВО

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