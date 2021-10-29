Почтовые водители региона с начала 2021 года доставили свыше 34,5 тонн грузов

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В Самарской области почтовые отправления чаще всего доставляют автомобильным транспортом (помимо этого используют паромную переправу через Волгу). В 2021 году автомобили регионального управления Почты России перевезли более 34,5 тонн грузов.

Большая часть этого объёма – почтовые отправления и периодика, остальное – товары для реализации в почтовых отделениях. В среднем почтовый транспорт региона ежемесячно перевозит почти 3 900 тонн почты. В день водители Почты России проезжают по дорогам региона 24 800 км в день.

Автопарк УФПС Самарской области – один из крупнейших в регионе. Сегодня он насчитывает 263 единицы. Для перевозки посылок, писем, периодики и товаров почтовики используют машины разной вместимости – от легковых Lada LARGUS и ВАЗ-2114 до КАМАЗов. Обновление автомобильного парка очень важно для развития логистической инфраструктуры, за последние месяцы почтовый автопарк Самарской области пополнили 87 новых автомобилей.

«Скорость и качество доставки во многом зависит от профессионализма наших водителей. Понимая значимость своей работы, они по-настоящему преданы своему делу и доставляют почту в любое время суток, при любых погодных и дорожных условиях», - подчеркнул директор макрорегиона Волга АО «Почта России» Александр Вакуленко. Бесперебойную работу почтового автотранспорта Самарской области обеспечивают 134 водителя.

Фото из открытых источников