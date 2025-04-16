Почти две трети специалистов не считают ИИ угрозой для своей карьеры

Я нашел ошибку
Главные новости:
Найти новые цели: служба занятости региона помогает участникам СВО и членам их семей
Найти новые цели: служба занятости региона помогает участникам СВО и членам их семей
В Самаре завершилась Всероссийская школа подготовки инструкторов студенческих отрядов проводников
В Самаре завершилась Всероссийская школа подготовки инструкторов студенческих отрядов проводников
В России стало меньше бездомных животных
В России стало меньше бездомных животных
Предприниматели из Самарской области представят проекты на федеральном этапе премии "Бизнес-Успех"
Предприниматели из Самарской области представят проекты на федеральном этапе премии "Бизнес-Успех"
количество резюме соискателей 14-17 лет выросло в 2,3 раза
Количество резюме соискателей 14-17 лет выросло в 2,3 раза
«РКС-Самара» приступает к благоустройству на местах зимних работ
«РКС-Самара» приступает к благоустройству на местах зимних работ
Мошенники взломали профиль на Госуслугах и похитили 250 тысяч у самарского пенсионера
Мошенники взломали профиль на Госуслугах и похитили 250 тысяч у самарского пенсионера
Среди самарских программистов больше всего тех, кто доволен своей зарплатой
Среди самарских программистов больше всего тех, кто доволен своей зарплатой
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.3
-0.47
EUR 93.68
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти две трети специалистов не считают ИИ угрозой для своей карьеры

16 апреля 2025 15:47
57
Почти две трети специалистов не считают ИИ угрозой для своей карьеры

Консалтинговая компания get experts представляет результаты исследования, посвященного трендам российского рынка труда в области автоматизации бизнес-процессов и использования ИИ. В опросе приняли участие 3 348 респондентов, среди которых наемные работники и руководители, топ-менеджеры,HR-специалисты и другие представители компаний-работодателей из различных регионов России.

Взгляд работодателей

В 2024 году автоматизацией бизнес-процессов занимались 57% компаний, представители которых участвовали в опросе. Не занимались и не планируют это делать в 2025 году 22%, не занимались, но планируют 17%, и 4% не смогли ответить однозначно.

Среди наиболее часто упоминаемых активностей в части цифровизации и автоматизации — внедрение электронного документооборота (55%), усиление мер по защите данных и ИТ-инфраструктуры от кибератак (31%), автоматизация и оптимизация логистических (27%) и HR-процессов (26%), использование облачных сервисов (26%), автоматизация маркетинговых активностей и рекламных кампаний (24%). Также респонденты говорили об использовании программных роботов,Big Data, чат-ботов, блокчейн-технологий, «интернета вещей» и других технологий*.

Искусственный интеллект в своей работе, так или иначе, в 2004 году использовали 59% работодателей. Чаще всего его применяли для поиска информации (46%), создания контента — текстов, презентаций, изображений и прочего (37%), — для выполнения рутинных действий (37%), обработки больших объемов данных, анализа и прогнозирования (31%) и обработки документов (29%). Помимо этого, с помощью ИИ разрабатывали чат-ботов и виртуальных помощников, управляли календарем, автоматизировали бухгалтерию, оптимизировали маршруты, организовывали обучение и решали другие важные бизнес-задачи*.

В топ-5 самых популярных нейросетей вошли ChatGPT (54%), Sber AI (20%), Google Cloud AI (18%), нейросети Яндекса — YandexGPT, Шедеврум и т. д. (15%) — и Microsoft Azure AI (13%). В 6% компаний сообщили, что пользуются собственными нейросетями, разработанными самостоятельно*.

Взгляд профессионалов

Об использовании ИИ в своей работе сообщили только 21% опрошенных специалистов. Пятерка самых частых областей его применения в целом совпадает с тем, что говорят работодатели: поиск информации (51%), создание контента (45%), выполнение рутинных действий (41%), работа с большими массивами данных, анализ и прогнозирование (27%) и обработка документов (25%)*.

А вот в топе нейросетей есть различия. Самой популярной у профессионалов также оказалась нейросеть ChatGPT, ее используют 40% респондентов. На второе место вышли нейросети Яндекса с 22% голосов, за ними идут Google Cloud AI (20%), Sber AI (11%) и Microsoft Azure AI (8%). О наличии в их компаниях собственных ИИ упомянули 2% участников опроса*.

Почти две трети опрошенных профессионалов — 63% — считают, что ИИ не представляет угрозы для их карьеры, т. к. для полноценного развития нейросетей потребуется еще много лет. О том, что ИИ уже сейчас угрожает их карьере, говорят только 2%, остальные уверены, что это произойдет через 3–5 (6%), 6–10 (9%) или более чем через 10 лет (11%). Еще 9% не смогли сказать, насколько ИИ опасен для них.

«С внедрением ИИ традиционные роли начинают трансформироваться. Работодатели будут требовать от сотрудников умения работать с новыми технологиями, управлять ИИ-инструментами и понимать их результаты. Важность soft skills (коммуникации, креативности, эмоционального интеллекта) также возрастет еще больше, поскольку задачи, связанные с обработкой информации и логикой, ИИ может выполнять лучше человека, — отмечает директор по маркетингу и коммуникациям консалтинговой компании get experts Анна Спирина. — С одной стороны, ряд профессий изменятся под влиянием ИИ, другие могут просто исчезнуть, с другой — применение искусственного интеллекта открывает возможности для создания новых профессий. Появляются роли специалистов по разработке ИИ, обучению моделей, этике в ИИ и управлению данными. Это стимулирует рынок труда к появлению новых рабочих мест, связанных с поддержкой и развитием ИИ-инфраструктуры. Однако важно понимать, что пока ИИ остается инструментом, который дополняет человеческий труд, а не полностью его заменяет. Компании осознают необходимость параллельной работы над повышением квалификации сотрудников и привлечением новых специалистов, обладающих компетенциями в области цифровых технологий. Таким образом, ключевым вызовом для рынка труда становится не только внедрение ИИ, но и создание условий для гармоничного сосуществования человека и технологий».

 

* При ответе на этот вопрос респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре сократят маршрут одного автобуса
16 апреля 2025  12:56
В Самаре сократят маршрут одного автобуса
260
В День Победы в историческом центре Самары запретят продажу алкоголя
16 апреля 2025  12:08
В День Победы в историческом центре Самары запретят продажу алкоголя
177
17 апреля глава Железнодорожного района Самары проведет прямой эфир с жителями
16 апреля 2025  11:52
17 апреля глава Железнодорожного района Самары проведет прямой эфир с жителями
184
В Самаре пока не названа дата отключения отопления
15 апреля 2025  22:36
В Самаре пока не названа дата отключения отопления
1120
Более 16,5 млн квадратных метров территорий очищено в ходе генеральной уборки в Самаре
15 апреля 2025  17:32
Более 16,5 млн квадратных метров территорий очищено в ходе генеральной уборки в Самаре
465
Весь список