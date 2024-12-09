Почти 9 тысяч молодых жителей региона приняли участие в проекте «Амбассадоры активности»

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В Самарской области завершилась Школа молодёжного актива «Амбассадоры активности». В ней приняли участие 8 852 человека в возрасте от 14 до 35 лет, которые получили новые знания в области социального проектирования, лидерства, работы в команде, коммуникаций. Самые активные участники поехали на один из 7 тематических выездов в Молодёжный центр «Лесная сказка», где для них провели практико-ориентированную образовательную программу.

Проект «Амбассадоры активности» стал одним из крупнейших молодёжных событий в регионе в 2024 году, который проводился в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства Самарской области и Росмолодёжь. Он объединил молодёжь разного возраста и интересов: от студентов организаций среднего профессионального образования до работающей молодёжи. В ходе проекта прошло 7 образовательных выездов: для участников конкурса «Студент года», творческой молодёжи, проектного молодёжного сообщества региона, активистов Движения Первых, работающей молодёжи, лидеров молодёжных крыльев политических партий и молодёжных совещательных структур, а также бойцов студенческих отрядов.

«Молодые люди уже сегодня играют важную роль в жизни региона и страны, а в будущем именно они будут заниматься развитием нашей Родины. Поэтому особенно важно предоставлять им самые разные возможности для самореализации и роста. Проект «Амбассадоры активности» позволил участникам повысить свои компетенции в различных направлениях, пообщаться с топовыми спикерами не только нашего региона, но и крупными федеральными экспертами, познакомиться с новыми ребятами из городов и районов, обменяться опытом. Такая интенсивная вовлеченная деятельность позволила участникам полностью погрузиться в процесс, выстроить свою траекторию развития и сделать еще один шаг на пути к своей цели. Такие проекты становятся возможными благодаря всесторонней поддержке Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, и участию нашего региона в национальном проекте «Образование», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина», – отметила министр молодёжной политики Самарской области Наталья Рогова.

Каждому участнику проекта стала доступна информация по федеральным и региональным конкурсам, образовательной и профессиональной литературе, что позволит им успешно развиваться в выбранном направлении. Кроме того, участники, прошедшие отбор, смогли выехать в Молодёжный центр «Лесная сказка», где обучение для них проводили ведущие эксперты из Самарской области, Нижнего Новгорода, Липецка, Чувашии, Татарстана, Москвы. Всего в выездах приняли участие более 1600 молодых жителей губернии. На каждом выезде проводилось несколько треков, что позволило участникам выбрать наиболее интересное для них направление. Вся образовательная программа проекта была направлена на практику, благодаря чему по итогам каждого выезда были разработаны различные по направлениям проекты, которые в будущем будут реализованы в Самарской области. Так, например, по итогам смены «Амбассадоры активности. Единение», в которой принимали участие представители работающей молодёжи, были разработаны типовое положение Молодёжного совета организации и критерии оценки Премии Совета работающей молодёжи. А на смене «Амбассадоры активности. Создание», которая была посвящена социальному проектированию, были написаны социальные проекты, которые уже в следующем году смогут участвовать в федеральном конкурсе Росмолодёжь.Гранты.

«Мы отмечаем живой интерес молодёжи Самарской области к проекту «Амбассадоры активности». Об этом говорят и цифры – почти 9000 участников и конкурс на участие в выезде в среднем 5,5 человек на место. Мы с уверенностью можем говорить о том, что проект стал для молодёжи новым этапом в их личном развитии. Уже сегодня многие из участников являются авторами важнейших событий, проходящих в Самарской области», – рассказала Елена Кудашова, руководитель проекта «Амбассадоры активности», руководитель центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области.

Школа молодёжного актива Самарской области «Амбассадоры активности» является одним из наиболее масштабных проектов программы комплексного развития молодёжи Самарской области «Регион для молодых». Программа реализуется в Самарской области второй год и даёт возможность молодёжи участвовать в проектах и событиях разных направлений: патриотизм, поддержка молодых семей, творчество, лидерство, организациях событий и другое.

Организаторами проекта являются Агентство по реализации молодёжной политики Самарской области и АНО «Центр развития молодёжи «Продвижение». Партнёрами проекта выступают Молодёжный совет Федерации профсоюзов Самарской области, Региональное отделение «Движения Первых» Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области; Совет директоров ссузов Самарской области; Самарское региональное отделение «Российские студенческие отряды».

Фото - Пресс-служба проекта "Амбассадоры активности"