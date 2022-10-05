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Почти 9 из 10 самарцев руководствуются интуицией

5 октября 2022 09:15
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почти 9 из 10 самарцев руководствуются интуицией

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как часто самарцы руководствуются интуицией при выборе работы и насколько эта практика эффективна. В опросах приняли участие экономически активные жители города.

85% самарцев руководствуются интуицией при устройстве на работу: 45% — часто, 40% — иногда. Причем чаще всего доверяют внутреннему голосу женщины (90% против 82% среди мужчин).

Среди тех, кто полагается на свои ощущения при поиске работы, каждый второй уверяет, что интуиция его не подводила (51%). Причем больше всего тех, кого не обманывают предчувствия, — среди самарцев до 34 лет (62%). Для 12% опрошенных все оказалось лучше ожидаемого. Каждый четвертый признал, что интуиция его подвела и компания не оправдала его надежд.

Время проведения: 28 сентября — 4 октября 2022 года

Теги: Опрос

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