почти 9 из 10 самарцев руководствуются интуицией

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как часто самарцы руководствуются интуицией при выборе работы и насколько эта практика эффективна. В опросах приняли участие экономически активные жители города.

85% самарцев руководствуются интуицией при устройстве на работу: 45% — часто, 40% — иногда. Причем чаще всего доверяют внутреннему голосу женщины (90% против 82% среди мужчин).



Среди тех, кто полагается на свои ощущения при поиске работы, каждый второй уверяет, что интуиция его не подводила (51%). Причем больше всего тех, кого не обманывают предчувствия, — среди самарцев до 34 лет (62%). Для 12% опрошенных все оказалось лучше ожидаемого. Каждый четвертый признал, что интуиция его подвела и компания не оправдала его надежд.



Время проведения: 28 сентября — 4 октября 2022 года