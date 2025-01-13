Почтальоны доставят подписчикам более 700 000 комплектов газет и журналов в Самарской области

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13 января свой профессиональный праздник отмечают издатели и сотрудники СМИ. В день Российской печати Почта поделилась итогами подписной кампании на первое полугодие 2025 г. в Самарской области.

В первой половине этого года почтальоны Самарской области доставят читателям более 700 000 комплектов газет и журналов. Общее количество наименований печатных изданий, которые выписали жители региона, достигло почти две тысячи. Наиболее популярны среди жителей региона — общественно-политическая периодика, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы, а также издания о здоровом образе жизни.

Самое большое количество комплектов газет и журналов на это полугодие оформили в Самаре — 105 000, Похвистнево — 98 000 и Челно-Вершинах — 63 000.

«Оформить подписку сегодня достаточно просто и быстро. Выписать газету или журнал можно не только для себя, но и своим близким. Это можно сделать в любом почтовом отделении, а также дома или в офисе — во время визита почтальона. Также подписку оформить можно на сайте и в мобильном приложении Почты России. В печатном или электронном каталоге можно быстро найти интересующее издание по названию, индексу, тематике, алфавиту или популярности, а оформление и оплата займут всего несколько минут», — отметил директор макрорегиона Волга Почты России Андрей Попов.