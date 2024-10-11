Почта открыла ещё одно сельское отделение после ремонта по программе модернизации в Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Победителям и призерам летних Паралимпийских игр 2024 года присвоены почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России».
Самарский спортсмен Кирилл Пульвер стал заслуженным мастером спорта России
В Штабе общественной поддержки «Единой России» активисты серебряного возраста обсудили кулинарные секреты домашнего консервирования и узнали, как питаться по принципу тарелки.
Все витамины - в банке: самарские хозяйки поделились рецептами самых полезных заготовок на зиму
С 11 по 13 октября сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды.
С приближением выходных дней сотрудники ГАИ традиционно выходят на усиленный режим несения службы
Как достичь этого баланса и помочь ребенку чувствовать себя хорошо в период школьных будней рассказала клинический психолог Елена Устинова.
Клинический психолог: "Баланс психического здоровья школьника обеспечивает успешную и продуктивную учебную деятельность"
Для диагностики и наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями.
Во врачебную амбулаторию Кинель-Черкасской больницы в селе Тимашево поставили современный УЗИ-аппарат
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
 С 12 по 18 октября местами в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
С начала года МегаФон запустил и модернизировал более 70-ти телекоммуникационных объектов в Самаре.
Для тысяч жителей новых районов Самары мобильный интернет стал быстрее
Участок протяженностью 10 км привели в нормативное состояние по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
В Хворостянском районе по нацпроекту отремонтирована дорога 
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.24
0.29
EUR 106.51
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет открытие витринной выставки «Жизнь дома на улице Саратовской»
В самарском Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова
«ЗИМфест» в Самаре закрывает сезон пешеходных экскурсий: последняя состоится 10 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почта открыла ещё одно сельское отделение после ремонта по программе модернизации в Самарской области

11 октября 2024 12:14
192
Почта открыла ещё одно сельское отделение после ремонта по программе модернизации в Самарской области

Обновлённое почтовое отделение возобновило работу после капитального ремонта в посёлке Поляков Большечерниговского района.

«Активно реализуется программа модернизации сельских отделений почтовой связи. Всего в Самарской области с начала года отремонтировали 9 объектов, а в завершающей стадии строительства находятся еще 17 быстровозводимых конструкций», – рассказал директор макрорегиона Волга Андрей Попов.

В почтовом отделении сделали капитальный ремонт. Установили новые окна, заменили инженерные сети: электричество, водоснабжение, отопление. Здесь появилась современная мебель для клиентов и удобные рабочие места для сотрудников, видеокамеры и кондиционеры.

Отметим, что Почта России предоставляет услуги, актуальные для жителей небольших населённых пунктов услуги.  Например, можно подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, самостоятельно проверить показатели здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела. Для этого посетители могут воспользоваться тонометром, бесконтактным термометром и пульсоксиметром.

Отделение обслуживает более тысячи человек: это не только жители самого населённого пункта, где функционирует отделение связи, но и близлежащих деревень.

«По поручению Президента мы продолжаем ремонт сельских отделений Почты. На территории моего 158 округа в Самарской области с 2012 по 2023 год мы отремонтировали или построили 147 отделений почтовой связи. Уверен, работа эта будет продолжена и дальше. Почта на селе - всегда центр жизни и часто место для общения. Получать услуги и работать люди должны в комфортных условиях», - отметил Депутат Государственной Думы РФ, председатель ИТ-комитета Александр Хинштейн.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО «Лукойл»
11 октября 2024  13:59
Малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО «Лукойл»
139
В Самаре 14 октября изменяется трассы следования автобусных маршрутов №№ 3 и 13
11 октября 2024  11:45
В Самаре 14 октября изменяется трассы следования автобусных маршрутов №№ 3 и 13
187
Укрепление дружеских связей: молодёжные парламенты ПФО и Беларуси подписали соглашение
11 октября 2024  09:53
Укрепление дружеских связей: молодёжные парламенты ПФО и Беларуси подписали соглашение
195
Вячеслав Федорищев представил Михаилу Мишустину достижения самарских производителей.
10 октября 2024  19:41
«Золотая осень – 2024»: Самарская область демонстрирует продукцию ведущих предприятий агропромышленного комплекса в Москве
609
10 октября 2024  17:06
Вячеслав Федорищев презентовал Михаилу Мишустину достижения самарских сельхозпроизводителей 
484
Весь список