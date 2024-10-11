Почта открыла ещё одно сельское отделение после ремонта по программе модернизации в Самарской области

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Обновлённое почтовое отделение возобновило работу после капитального ремонта в посёлке Поляков Большечерниговского района.

«Активно реализуется программа модернизации сельских отделений почтовой связи. Всего в Самарской области с начала года отремонтировали 9 объектов, а в завершающей стадии строительства находятся еще 17 быстровозводимых конструкций», – рассказал директор макрорегиона Волга Андрей Попов.

В почтовом отделении сделали капитальный ремонт. Установили новые окна, заменили инженерные сети: электричество, водоснабжение, отопление. Здесь появилась современная мебель для клиентов и удобные рабочие места для сотрудников, видеокамеры и кондиционеры.

Отметим, что Почта России предоставляет услуги, актуальные для жителей небольших населённых пунктов услуги. Например, можно подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, самостоятельно проверить показатели здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела. Для этого посетители могут воспользоваться тонометром, бесконтактным термометром и пульсоксиметром.

Отделение обслуживает более тысячи человек: это не только жители самого населённого пункта, где функционирует отделение связи, но и близлежащих деревень.

«По поручению Президента мы продолжаем ремонт сельских отделений Почты. На территории моего 158 округа в Самарской области с 2012 по 2023 год мы отремонтировали или построили 147 отделений почтовой связи. Уверен, работа эта будет продолжена и дальше. Почта на селе - всегда центр жизни и часто место для общения. Получать услуги и работать люди должны в комфортных условиях», - отметил Депутат Государственной Думы РФ, председатель ИТ-комитета Александр Хинштейн.