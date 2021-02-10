По программе «Земский фельдшер» в Приволжский район трудоустроены 6 специалистов

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Для оказания качественной медицинской помощи жителям Самарской области в медучреждения региона привлекают квалифицированных медицинских работников. Помогают в этом и программы «Земский доктор», «Земский фельдшер». За время действия программы «Земский фельдшер» в Приволжскую центральную районную больницу трудоустроены 6 специалистов.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом, в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По поручению главы региона муниципалитеты разработали программы мероприятий по созданию благоприятных условий в целях привлечения медиков и фармацевтов для работы в лечебных учреждениях, в том числе по обеспечению их жильем.

Основным направлением кадровой работы Приволжской ЦРБ является активное привлечение молодых специалистов, профориентационная работа в образовательных учреждениях района с учениками старших классов для последующего заключения договоров на целевую подготовку.

Так, с 2015 по 2020 годы на целевое обучение по программам специалитета, бакалавриата, ординатуры зачислено 17 выпускников школ и вузов. В 2020 году после обучения к работе в ЦРБ приступили два врача – участковых педиатра. В 2021 году приступит к работе врач-психиатр после окончания ординатуры.

«В районе активно работает программа «Земский фельдшер», — рассказал и.о. главного врача больницы Павел Борисов. — За время работы программы – с 2018 года – в села Приволжского района трудоустроены 6 фельдшеров. Четверо из них получили выплаты в размере 500 тысяч рублей. Они трудоустроены в службу скорой помощи и заведующим ФАПом. А еще два фельдшера скорой помощи, устроившись на работу в 2020 году, получили уже по 750 тысяч рублей».

В Приволжском районе в качестве муниципальных мер поддержки врачам предоставляется служебное жилье. Его получили два врача-терапевта.

Также на территории района предоставляются денежные выплаты из средств областного бюджета медицинским работникам, трудоустроившимся по наиболее востребованным специальностям. В 2019-2020 годах выплаты получили два специалиста – врач-терапевт и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер, передает пресс-служба минздрава СО.