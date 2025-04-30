Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Самарской области отобрал малыша у бывшей сожительницы
Житель Самарской области отобрал малыша у бывшей сожительницы
МРОТ могут повысить до 34 тыс. руб. в месяц
МРОТ могут повысить до 34 тыс. руб. в месяц
В самарском театре драмы состоится премьера спектакля к юбилею Победы
В самарском театре драмы состоится премьера спектакля к юбилею Победы
Юлия Ашуркова: «Октябрьский можно считать самым молодежным районом Самары»
Юлия Ашуркова: «Октябрьский можно считать самым молодежным районом Самары»
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
Две иностранные авиакомпании возобновят полеты в Россию
Две иностранные авиакомпании возобновят полеты в Россию
Самарцы не смогли забронировать путевки в летние лагеря
Самарцы не смогли забронировать путевки в летние лагеря
представители молодого поколения чаще остальных мечтают о покупке загородного дома
Представители молодого поколения чаще остальных мечтают о покупке загородного дома
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
-0.99
EUR 93.17
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пляжи на самарской набережной уходят под воду

30 апреля 2025 10:46
103
Пляжи на самарской набережной уходят под воду
 

Жигулевская гидроэлектростанция приступила к открытию водосбросной плотины. 27 апреля три затвора подняли до минимальной высоты.

Вода ежегодно прибывает на пляжи Самары, доходя до верхних ступеней лестничных спусков набережной. Пока отмечается незначительный рост уровня, но процесс сброса с Жигулевской ГЭС только стартовал.

Объем будет поэтапно увеличен согласно установленному графику специального пропуска. Пик поступления воды через плотину намечен с 30 апреля по 4 мая.

Сейчас вода только начала подтапливать пляжи. Еще на прошлой неделе повышение уровня Волги было практически незаметным. Горожане считают, что из-за малоснежной зимы ждать сильного "наводнения" не стоит, пишет Сова.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
30 апреля 2025  11:40
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
66
«Самарская студенческая весна — 2025»: грандиозный финал самого творческого фестиваля региона
30 апреля 2025  10:31
«Самарская студенческая весна — 2025»: грандиозный финал самого творческого фестиваля региона
139
В Самаре начали внеплановые проверки перевозчиков по соблюдению графика движения
30 апреля 2025  10:23
В Самаре начали внеплановые проверки перевозчиков по соблюдению графика движения
116
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
29 апреля 2025  11:35
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
341
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
29 апреля 2025  09:18
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
303
Весь список