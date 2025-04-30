Пляжи на самарской набережной уходят под воду

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Жигулевская гидроэлектростанция приступила к открытию водосбросной плотины. 27 апреля три затвора подняли до минимальной высоты.

Вода ежегодно прибывает на пляжи Самары, доходя до верхних ступеней лестничных спусков набережной. Пока отмечается незначительный рост уровня, но процесс сброса с Жигулевской ГЭС только стартовал.



Объем будет поэтапно увеличен согласно установленному графику специального пропуска. Пик поступления воды через плотину намечен с 30 апреля по 4 мая.



Сейчас вода только начала подтапливать пляжи. Еще на прошлой неделе повышение уровня Волги было практически незаметным. Горожане считают, что из-за малоснежной зимы ждать сильного "наводнения" не стоит, пишет Сова.